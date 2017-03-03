Как наказать соседа, прогревающего машину под окнами жилого дома

Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина рассказала о том, можно ли наказать соседа, прогревающего машину под окнами жилых домов, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Подробную информацию она написала на свой странице в Facebook.
Согласно пункту 12.5.6 Правил дорожного движения, запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобство жителям. По словам Лукьяниной, если есть жалоба от жителей, что это создает им неудобство, такая стоянка под запретом в любом месте в населенном пункте.
"Что касается дворовых территорий, которые приравнены к жилым зонам, то здесь и жалоб не требуется. Так как в Правилах однозначно прописано, что в жилой зоне, а равно и на дворовых территориях, стоянка с работающим двигателем запрещена", - пояснила пресс-секретарь.
Она отметила, что в этой связи есть несколько нюансов. По словам Лукьяниной, гражданам необходимо отличать понятия стоянки и остановки. Стоянка - это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Кроме того, не считается стоянкой необходимость прекращения движения транспортного средства, обусловленная организацией дорожного движения, то есть машина остановилась в пробке, на перекрестке, перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходам и тому подобное.
"Таким образом, если автотранспорт стоит более пяти минут с работающим двигателем в вашем дворе, при этом не происходит посадка или высадка пассажиров, либо загрузка или разгрузка авто, то водитель нарушает требования пункта 17.2.4 ПДД (если не во дворе, а в любом другом месте населенного пункта и вам это мешает - п. 12.5.6) и должен быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 МРП", - написала она.
Лукьянина также посоветовала гражданам, как действовать в случаях, если они столкнулись с таким нарушением. "Как вариант, нужно зафиксировать нарушение на видео, продолжительностью более пяти минут, и вызвать наряд полиции по номеру 102. Некоторые хотят, чтобы это было анонимно и разбирательство прошло без их участия. Им нужно, чтобы на видео были выставлены дата и время нарушения, чтобы нарушитель не сказал в свое оправдание, что все это произошло прошлой зимой, например. Ведь срок давности по административным правонарушениям составляет два месяца. Для автоматического выставления даты и времени на фото и видео достаточно скачать соответствующее приложение для своего смартфона", - подчеркнула пресс-секретарь.
Лукьянина заявила, что видео можно загрузить на любой видеохостинг, а ссылку можно направить в полицию различными способами. Например, через портал электронного правительства, сайт МВД или ДВД, а также на официальные аккаунты ДВД в социальных сетях или на страницу Комитета административной полиции МВД https://www.facebook.com/kap.mvd.rk/.
"В прошлом году по обращениям неравнодушных граждан на страницу КАП МВД в "Фейсбуке" привлечено к административной ответственности более трех тысяч нарушителей", - подытожила она.