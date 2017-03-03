Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки

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These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr— J... (@TheReal_JDavis) 2 марта 2017 г.
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Комментарии ( 2 )
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