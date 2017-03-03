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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки
Кадр из видео
Пользователь Twitter с ником @TheReal_JDavis опубликовал снятый в Бостоне (Массачусетс, США) ролик, в котором индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки. За сутки его запись собрала 37 тысяч ретвитов и 59 тысяч лайков.

Автор видео предположил, что животное сбила машина, а птицы пытаются «подарить коту десятую жизнь». Издание Vice попросило орнитологов объяснить поведение индюков. Эксперт из Гарварда Ирен Пепперберг (Irene Pepperberg) рассказала, что в дикой природе птицы нередко ходят вокруг разных объектов, например, скал или деревьев.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:51
Победительница конкурса?
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:04
Траурная церемония. Наверное помогают душе кошки подняться.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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