These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr — J... (@TheReal_JDavis) 2 марта 2017 г.



Пользователь Twitter с ником @TheReal_JDavis опубликовал снятый в Бостоне (Массачусетс, США) ролик, в котором индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки. За сутки его запись собрала 37 тысяч ретвитов и 59 тысяч лайков.Автор видео предположил, что животное сбила машина, а птицы пытаются «подарить коту десятую жизнь». Издание Vice попросило орнитологов объяснить поведение индюков. Эксперт из Гарварда Ирен Пепперберг (Irene Pepperberg) рассказала, что в дикой природе птицы нередко ходят вокруг разных объектов, например, скал или деревьев.