Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева

Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени первого Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого Президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным", - отметил Дархан Калетаев в ходе совместного заседания палат Парламента.
Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев. По его словам, предложения о закреплении выдающегося вклада Лидера нации в строительство нашего государства уже активно обсуждались в обществе после принятия исторической Декларации двадцатипятилетия Республики Казахстан.
"Это касалось, как сегодня уже упоминалось, и отражения имени Первого Президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. И я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан", - заявил мажилисмен.
Также в ходе совместного заседания палат Парламента депутат, предлагавшая переименовать Астану в город Елбасы, Бакытгуль Хаменова рассказала об идее присвоить имя Назарбаева аэропорту Астаны.
11 января 2017 года распоряжением Президента была образована Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
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