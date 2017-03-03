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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева
Фото с сайта Tengrinews.kz
Сенатор Дархан Калетаев считает своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени первого Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого Президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным", - отметил Дархан Калетаев в ходе совместного заседания палат Парламента.

Предложение о переименовании поддерживает и "коренной целиноградец", депутат Мажилиса Павел Казанцев. По его словам, предложения о закреплении выдающегося вклада Лидера нации в строительство нашего государства уже активно обсуждались в обществе после принятия исторической Декларации двадцатипятилетия Республики Казахстан.

"Это касалось, как сегодня уже упоминалось, и отражения имени Первого Президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. И я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан", - заявил мажилисмен.

Также в ходе совместного заседания палат Парламента депутат, предлагавшая переименовать Астану в город Елбасы, Бакытгуль Хаменова рассказала об идее присвоить имя Назарбаева аэропорту Астаны.

11 января 2017 года распоряжением Президента была образована Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • akulina
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:16
У депутатов начинается осенне-весеннее обострение (зараза видать сильно заразительна). Сколько можно мусолить эт тему, не стыдно им, неуж то народ выбирал их для осуществления этих целей. Хоспода слуги народа, занимайтесь своими прямыми обязанностями, не отвлекайтесь на ерунду, переименовывать будете после его смерти, надеюсь бессмертных нет, после смерти Брежнева тоже переименовывали, затем возвращали свои исторические названия
 
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  • Bass66
  • мунайши73
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 19:05
Вот подхалимы angry Нурсултан Абишевич,как вы их терпите?
 
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  • Bass66
  • Bladexxx
  • akulina
 case13 (Посетители) Сегодня, 18:53
Ерлан, режим четко назвал!!)))
И зачем переименовывать города??? Это глупость! Аэропорт-пожалуйста! Но город....
Создаем проблемы жителям: прописку как менять? Сколько сотен тысяч ненужных дел в ЦОНах.
На мировых картах позор: столицу переименовали.
Предпринимателям: -доставьте товар в Елба сы.-куда??????
Опять же с регистрацией предприятий проблемы

Даже села с неблагозвучными названиями не переименовывают. Понимая, сколько неудобств жителям. Думают власти о проблемах сотни человек.
А тут о сотнях тысяч никто не подумал.
Да и о расходах......
Только на замену дорожных знаков потребуется в самой Астане тысяч 200-500, а выделят не тысяч, а миллионов.
Глупость, в общем!
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:32
а что он заработал ?
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:28
активирован режим "ж....лиз"
 
 

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