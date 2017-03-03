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Крупнейшую в мире экспериментальную сеть 5G создали в Китае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:57
Крупнейшую в мире экспериментальную сеть 5G создали в Китае
Фото: Hyser
В столице Китая создали крупнейшую в мире экспериментальную сеть технологий мобильной связи стандарта 5G, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщили в Министерстве промышленности и информатизации КНР, сеть создана в Пекине в районе Хуайжоу. В ее работе задействованы ведущие китайские и зарубежные предприятия этой сферы. Они обеспечивают необходимые условия для тестирования терминалов.

В реализации проектов китайской опытной сети 5G принимают участие компании Huawei, Nokia, ZTE, Ericsson, Intel и DTT. Об этом рассказал заместитель главы китайской группы по продвижению разработки технологии мобильной связи стандарта 5G и по совместительству гендиректор отдела технологий компании China Mobile Ван Сяоюнь. По его словам, уже завершен первый этап разработки и испытаний технологий 5G. Проверена техническая осуществимость основных беспроводных сетевых технологий. Сяоюнь отметил, что начался второй этап испытаний.

Ранее Министерство промышленности и информатизации сообщило, что правительство Китая планирует к 2020 году увеличить прибыль сферы предоставления телекоммуникационных услуг и реализации программного обеспечения до 1,2 триллиона долларов. Отмечалось, что правительство Китая планирует к 2020 году ввести в коммерческое пользование стандарт связи 5G. К 2018 году в стране будут созданы два миллиона станций мобильной связи, способных предоставлять услуги на скорости 4G.

Напомним, ранее во Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне сообщалось, что новый стандарт мобильной связи 5G планируется внедрить к 2020 году.
Источник: Tengrinews.kz
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