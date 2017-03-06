О переименовании Астаны речи нет - депутат

Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев сообщил, что отражение имени Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы не заложено в принятых поправках в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Да, заслуги Первого Президента отражены в Конституции, о переименовании речи нет. (...) По аэропорту - это не настолько значимое событие, чтобы вносить его в Конституцию, поэтому, если такое будет, это будет решаться отдельно", - сообщил Казанцев после совместного заседания палат Парламента.
Парламент принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.
Напомним, на первом совместном заседании депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева. Сенатор Дархан Калетаев посчитал своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддержал и депутат Мажилиса Павел Казанцев.
Астану уже предлагали переименовать в 2013 году. Тогда академик Национальной академии наук Султан Сартаев выразил мнение, что столицу надо переименовать в город Нурсултан. А в 2009 году посол Азербайджана Лятиф Гандилов предложил переименовать Астану в Султан-Ату.
В ноябре 2016 года депутат Куаныш Султанов предлагал отразить имя Нурсултана Назарбаева в наименовании Астаны.
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