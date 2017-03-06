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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О переименовании Астаны речи нет - депутат

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:05
О переименовании Астаны речи нет - депутат
Фото Турар Казангапов ©
Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев сообщил, что отражение имени Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы не заложено в принятых поправках в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Да, заслуги Первого Президента отражены в Конституции, о переименовании речи нет. (...) По аэропорту - это не настолько значимое событие, чтобы вносить его в Конституцию, поэтому, если такое будет, это будет решаться отдельно", - сообщил Казанцев после совместного заседания палат Парламента.

Парламент принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

Напомним, на первом совместном заседании депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева. Сенатор Дархан Калетаев посчитал своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддержал и депутат Мажилиса Павел Казанцев.

Астану уже предлагали переименовать в 2013 году. Тогда академик Национальной академии наук Султан Сартаев выразил мнение, что столицу надо переименовать в город Нурсултан. А в 2009 году посол Азербайджана Лятиф Гандилов предложил переименовать Астану в Султан-Ату.

В ноябре 2016 года депутат Куаныш Султанов предлагал отразить имя Нурсултана Назарбаева в наименовании Астаны.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:06
Городам надо давать такие названия, чтобы они были подходящими при любой власти и формации и для каждого жителя, не зависимо от его политических взглядов и пристрастий.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 11:55
Если сам начнёт поддерживать,то это будет уже началом конца.Но,пока этого нет,славу богу.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 trump (Посетители) Сегодня, 11:43
Почему бред умалишенных должен отражаться в названии городов? Обзывайте своих детей или четвероногих друзей как угодно. Но оставьте в покое Целиноград.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:35
Әрине, Елбасының жақсы істері жетерлік. Бірақ, тірі жүргенінде өзінің ескерткіші болуы жаман ырым. Әдетте, тірі кезде салынған ескерткіштер, өлгеннен кейін көп тұрмайды ...
 
 

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