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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астанчане об уборщицах: почему они должны убирать за вами, свиньями?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Астанчане об уборщицах: почему они должны убирать за вами, свиньями?
Фото: facebook.com/kurmashev.mirus
В соцсетях появилось фото уборщицы, практически на коленях отдирающей жвачки от сидений в аэропорту столицы. Астанчан возмутило, что женщина занимается этим «рабским трудом» и «убирает за свиньями», сообщает NUR.KZ.

«Чем занимается эта женщина? Делает свою работу? Я тоже, как и вы, сначала не обратил внимания. Но затем меня осенило! Это же #ЦифровойКазахстан. Шучу, тут даже им не пахнет. Точнее Казахстаном то пахнет, но уж точно не цифровым.

Женщина очень упорно и скребя (зубами) ножом пытается удалить засохшие жвачки, которые вы оставили после себя за спинкой сидений в аэропорту. Нет, не конкретно вы. Вы ж так не делаете. Вы же берете жвачку, складываете в фантик, потом находите урну и бросаете в нее. Но раз это не вы и не я, тогда кто?», - вопрошает алматинец Мирас Курмашев.

Казахстанцев увиденное возмутило – неблагодарный труд женщины-уборщицы они назвали «рабским», а оставляющих за собой жвачки «свиньями».

«Почему она должна убирать за вами, свиньями? Что за культура у нас? Пока никто не видит, плюнуть на газон, пописать за угол, мусор из форточки выбросить – ой, да «кто-нибудь» уберет. Напоминает эпоху царей, которые одевались в дорогущие наряды и ходили на балы, да только мыться ленились и воняли за километр», - возмущается астанчанка Айгуль Искакова.

«Это просто неблагодарный рабский труд! Представьте свою мать на месте этой женщины – вы бы хотели, чтоб она вычищала это и соскребала за кого-то?», - добавляет Марина Шадрина.

Астанчане об уборщицах: почему они должны убирать за вами, свиньями?


Алматинец Мирас в своем посте добавляет, что подобная чистка сидений дается женщине нелегко: «Вы бы видели, как она мучается. Это вам не просто протереть полы и спокойно смотреть сериал про Экспо-2017. Жевачек там очень много. Я не стал делать макросьемку для вас».

Однако, по его мнению, взывание к совести бескультурных людей - слишком долгий путь решения проблемы. Куда проще установить сидения с подстаканниками, как в кинотеатрах - но подобные проблемы руководство аэропорта вряд ли волнуют.

«Просто надо поставить подстаканники как в кинотеатрах. Ведь такая проблема уже в советских кинотеатрах была. Потом придумали решение, и я не видел, чтобы между сеансами уборщицы занимались бы жвачкоскопией.

Но есть нюанс. Директор аэропорта наверно сейчас проснулся и, перелистывая Форбс в надежде там оказаться, последнее, о чем он подумал - это про уборщиц в своем коллективе. Но надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь подкинет ему (деньги) идею и заработает на этому кучу рахметов», - заключает автор.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 11:15
Крошка-свин к отцу пришел
И спросила кроха:
"Почему мне хорошо, когда кому-то плохо?" И ответил папа-свин:
"Потому,что ты - мой сын! (с) lol

Сидит в кафе русский и полдничает. У него на столе лежит бутерброд с вареньем и мюсли. К нему подходит американец и, жуя жвачку, спрашивает его:
- А вот вы, русские хлеб целиком едите?
Русский отвечает:
- Конечно! А что?
Американец, надувая из жвачки пузырь говорит:
- А мы - нет! Мы, американцы, едим только мякиш, а корки собираем в контейнеры, перерабатываем их, делаем из них мюсли и продаём в Россию!
Русский молчит. Американец, снова надувая пузырь из жвачки, спрашивает:
- А вы, русские, едите будерброды с вареньем?
Русский отвечает:
Конечно едим!
- А мы - нет! Мы в Америке едим только свежие фрукты. Семечки, кожуру и всякие, там огрызки мы собираем в контейнеры, перерабатываем, делаем из них варенье и продаём в Россию!
И довольный опять надувает пузырь. Русского это, наконец, изрядно оскорбило и он, в свою очередь спрашивает:
- А что вы с презервативами после употребления делаете?
Американец:
- Выбрасываем, естественно.
Русский:
- А мы - нет! Мы, русские, собираем их в контейнеры, перерабатываем, делаем из них жвачку и продаем в Америку.(с) draznilka

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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