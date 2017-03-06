Астанчане об уборщицах: почему они должны убирать за вами, свиньями?

В соцсетях появилось фото уборщицы, практически на коленях отдирающей жвачки от сидений в аэропорту столицы. Астанчан возмутило, что женщина занимается этим «рабским трудом» и «убирает за свиньями», сообщает NUR.KZ.«Чем занимается эта женщина? Делает свою работу? Я тоже, как и вы, сначала не обратил внимания. Но затем меня осенило! Это же #ЦифровойКазахстан. Шучу, тут даже им не пахнет. Точнее Казахстаном то пахнет, но уж точно не цифровым.Женщина очень упорно и скребя (зубами) ножом пытается удалить засохшие жвачки, которые вы оставили после себя за спинкой сидений в аэропорту. Нет, не конкретно вы. Вы ж так не делаете. Вы же берете жвачку, складываете в фантик, потом находите урну и бросаете в нее. Но раз это не вы и не я, тогда кто?», - вопрошает алматинец Мирас Курмашев.Казахстанцев увиденное возмутило – неблагодарный труд женщины-уборщицы они назвали «рабским», а оставляющих за собой жвачки «свиньями».«Почему она должна убирать за вами, свиньями? Что за культура у нас? Пока никто не видит, плюнуть на газон, пописать за угол, мусор из форточки выбросить – ой, да «кто-нибудь» уберет. Напоминает эпоху царей, которые одевались в дорогущие наряды и ходили на балы, да только мыться ленились и воняли за километр», - возмущается астанчанка Айгуль Искакова.«Это просто неблагодарный рабский труд! Представьте свою мать на месте этой женщины – вы бы хотели, чтоб она вычищала это и соскребала за кого-то?», - добавляет Марина Шадрина.Алматинец Мирас в своем посте добавляет, что подобная чистка сидений дается женщине нелегко: «Вы бы видели, как она мучается. Это вам не просто протереть полы и спокойно смотреть сериал про Экспо-2017. Жевачек там очень много. Я не стал делать макросьемку для вас».Однако, по его мнению, взывание к совести бескультурных людей - слишком долгий путь решения проблемы. Куда проще установить сидения с подстаканниками, как в кинотеатрах - но подобные проблемы руководство аэропорта вряд ли волнуют.«Просто надо поставить подстаканники как в кинотеатрах. Ведь такая проблема уже в советских кинотеатрах была. Потом придумали решение, и я не видел, чтобы между сеансами уборщицы занимались бы жвачкоскопией.Но есть нюанс. Директор аэропорта наверно сейчас проснулся и, перелистывая Форбс в надежде там оказаться, последнее, о чем он подумал - это про уборщиц в своем коллективе. Но надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь подкинет ему (деньги) идею и заработает на этому кучу рахметов», - заключает автор.