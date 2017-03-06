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Спасение провалившейся под лед рыбачки в Атырау сняли на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Спасение провалившейся под лед рыбачки в Атырау сняли на видео
Кадр из видео
В Атырау очевидцы сняли на видео операцию по спасению женщины, провалившейся под лед, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Жительница города пришла порыбачить на реке Урал в районе Жилгородка под пешеходным мостом. Лед под ней провалился во время бурения лунки.

К счастью, несколько рыбаков сразу же поспешили на помощь тонущей женщине. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, ее удалось спасти до приезда спасателей с помощью веревки.

Будьте осторожны Чудом спасли её #Атырау #zello_atyrau

Публикация от АТЫРАУ АВТО СООБЩЕСТВО#️⃣1️⃣ (@zello_atyrau)




Подоспевшие врачи скорой медицинской помощи осмотрели пострадавшую. Ее здоровью ничего не угрожало. От госпитализации она отказалась, и ее отвезли домой.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС, еще неделю назад спасатели начали профилактическую работу с рыбаками, предупреждая их о том, что на лед выходить уже опасно.

"За аналогичный период прошлого года утонуло 13 рыбаков. В этом году за два месяца не зафиксировано ни одного случая. Лед уже стал недостаточно крепким и спасатели усиливают работу по профилактике несчастных случаев", - сообщили в ведомстве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 13:20
Повезло рыбачке. Вполне могла бы открыть счет в этом сезоне..
 
 

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