Спасение провалившейся под лед рыбачки в Атырау сняли на видео

Будьте осторожны Чудом спасли её #Атырау #zello_atyrau Публикация от АТЫРАУ АВТО СООБЩЕСТВО#️⃣1️⃣ (@zello_atyrau) Мар 5 2017 в 4:12 PST



В Атырау очевидцы сняли на видео операцию по спасению женщины, провалившейся под лед, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.Жительница города пришла порыбачить на реке Урал в районе Жилгородка под пешеходным мостом. Лед под ней провалился во время бурения лунки.К счастью, несколько рыбаков сразу же поспешили на помощь тонущей женщине. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, ее удалось спасти до приезда спасателей с помощью веревки.Подоспевшие врачи скорой медицинской помощи осмотрели пострадавшую. Ее здоровью ничего не угрожало. От госпитализации она отказалась, и ее отвезли домой.Как сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС, еще неделю назад спасатели начали профилактическую работу с рыбаками, предупреждая их о том, что на лед выходить уже опасно."За аналогичный период прошлого года утонуло 13 рыбаков. В этом году за два месяца не зафиксировано ни одного случая. Лед уже стал недостаточно крепким и спасатели усиливают работу по профилактике несчастных случаев", - сообщили в ведомстве.