Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро

Председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.



Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.



"Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета – его заместитель Н.Курбанов, руководители РГУ "Центрказнедра" и "Южказнедра" А.Нуржаубай и Е.Адильханов, ГУ "РЦГИ "Казгеоинформ" А.Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б.Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета", - говорится в сообщении.



Установлен выступающий пособником во взяточничестве доверенное лицо Нурабаева – Абдрашов М. (одноклассник), с которым он поддерживает дружеские отношения.



6 марта 2017 года Нурабаев задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО "Акмола Голд" за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.



В качестве взятки Б.Нурабаев и М.Абдрашов получили автомашину марки "AUDI Q7" и 3-хкомнатную квартиру в Шымкенте стоимостью по 25 тысяч долларов США каждая, которые переоформлены на сына последнего.



"Установлено, что он также получил 20 тысяч долларов США от представителя ТОО "SK Petroleum", а также товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождения в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.



Общая сумма полученных Нурабаевым взяток составила более 100 тысяч долларов США. Кроме того, Нурабаев и Курбанов, злоупотребляя должностными полномочиями и используя конфиденциальную информацию, незаконно оформляли перспективные месторождения на аффилированные предприятия", - отметили в пресс-службе. Нурабаев, Курбанов и еще шестнадцать участников преступной группы в соответствии со ст.128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС ДВД г.Астана. Досудебное расследование продолжается.