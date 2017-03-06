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Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Глава комитета МИР РК создал ОПГ - Нацбюро
Фото с сайта Tengrinews.kz
Председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева задержали за организацию преступной группы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

Национальным бюро изобличена и пресечена деятельность преступной группы.

"Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета – его заместитель Н.Курбанов, руководители РГУ "Центрказнедра" и "Южказнедра" А.Нуржаубай и Е.Адильханов, ГУ "РЦГИ "Казгеоинформ" А.Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б.Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета", - говорится в сообщении.

Установлен выступающий пособником во взяточничестве доверенное лицо Нурабаева – Абдрашов М. (одноклассник), с которым он поддерживает дружеские отношения.

6 марта 2017 года Нурабаев задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО "Акмола Голд" за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

В качестве взятки Б.Нурабаев и М.Абдрашов получили автомашину марки "AUDI Q7" и 3-хкомнатную квартиру в Шымкенте стоимостью по 25 тысяч долларов США каждая, которые переоформлены на сына последнего.

"Установлено, что он также получил 20 тысяч долларов США от представителя ТОО "SK Petroleum", а также товарно-материальные ценности от других недропользователей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на месторождения в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях.

Общая сумма полученных Нурабаевым взяток составила более 100 тысяч долларов США. Кроме того, Нурабаев и Курбанов, злоупотребляя должностными полномочиями и используя конфиденциальную информацию, незаконно оформляли перспективные месторождения на аффилированные предприятия", - отметили в пресс-службе. Нурабаев, Курбанов и еще шестнадцать участников преступной группы в соответствии со ст.128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС ДВД г.Астана. Досудебное расследование продолжается.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:27
Это везде происходит,всплывают единичные факты,а хотелось бы наоборот.
 
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Чижик (Посетители) Сегодня, 17:28
А я не папина,а я не мамина,а я на улице росла меня курочка снесла. lol Откупится к гадалке не ходи.
 
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gay_severin (Посетители) Сегодня, 16:07
Жду с нетерпением когда подобный рассказ нам расскажут про верхушку нашей области,***********. applause fuck
 
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  • FBI
  • ПетровичЪ.
 Крадун (Посетители) Сегодня, 15:45
Не новость!Смешит всегда то что об этом народ знает по нескольку лет,а следственные органы только узнают!

А так денюжку вернёт и на свободу с чистой совестью!!Закон есть закон!
 
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  • Крадун
  • ПетровичЪ.
  • Aktauskaya pravda
  • RRR
 trump (Посетители) Сегодня, 15:31
Очередная порция подставного мяса.. Вам с кровью или без? boyan
 
 

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