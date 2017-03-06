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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рост цен на продукты прокомментировали в Миннацэкономики

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Рост цен на продукты прокомментировали в Миннацэкономики
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Министерства национальной экономики Казахстана Самал Ибраева прокомментировала рост цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство национальной экономики регулярно информирует об изменениях цен на продовольственные товары. Особое внимание, конечно, уделяется социально-значимым продовольственным товаром. Цены на них с начала года выросли всего на 2 процента. Наибольший рост цен наблюдается на говядину и баранину. Среди овощной продукции рост произошел на картофель, лук и капусту», - проинформировала она во время брифинга в СЦК.

По ее словам, одним из факторов, влияющим на изменения цен является увеличение затрат на услуги хранения. Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

«Министерством национальной экономики подготовлен ряд законодательных поправок по вопросам регулирования торговой деятельности. Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен», - также сообщила она.

В частности, предлагается передать полномочия по установлению предельных цен на социально-значимые продовольственные товары местным исполнительным органам. По мнению ведомства, это позволит оперативно реагировать на повышение цен. Кроме того, предполагается, что местные исполнительные органы будут тесно взаимодействовать в этом вопросе с бизнесом, чтобы устанавливать объективные причины роста цен на продовольственные товары.

«Предлагается также повысить эффективность контроля цен и ограничить взимание торгового вознаграждения на социально-значимые продовольственные товары. Мы считаем, что данные меры положительно отразятся на отрасли торговли и на ситуацию с ценами в целом», - резюмировала она.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 4 )

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NBS (Посетители) Сегодня, 18:15
Наши чиновники всегда найдут причину роста цен и своих без действий.Есть категория продуктов так называемой стратегической доступности, которые должны быть доступны всем и иметь низкую цену,чтобы люди могли себя прокормить. Если продукты первой необходимости становятся дорогими и по факту цены не контролируемыми, то дайте мне хотя бы 6 соток земли для дачного хозяйства и сам посажу то, что прокормит меня. Для Актау с такими ценами как у нас, дачные участки были бы кстати.
 
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  • ПетровичЪ.
  • mer
 trump (Посетители) Сегодня, 17:54
А что тут пояснять? Пока нет собственного производства- рост цен не остановит даже сам господь Бог.
По ее словам, одним из факторов, влияющим на изменения цен является увеличение затрат на услуги хранения. Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

Причины ищете? Искатели..

Предлагается также повысить эффективность контроля цен и ограничить взимание торгового вознаграждения на социально-значимые продовольственные товары. Мы считаем, что данные меры положительно отразятся на отрасли торговли и на ситуацию с ценами в целом», - резюмировала она.

Ну всё. Теперь коммерсы перестанут поставлять продукты. Что за дурачье вы на работу набираете? Ведь похерят же тут всё. bazar
 
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  • ПетровичЪ.
 бася (Посетители) Сегодня, 17:47
они только и могут что комментировать , сами не понимают о чём говорят..
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 17:46
Единственное что ясно, так это то, что правительство не предпринимает никаких мер по снижению или хотя бы сдерживанию цен на продукты. Пустили всё на самотек, ибо самоустранились и умыли руки. Поражаюсь стальному терпению нашего Великого народа...
 
 

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