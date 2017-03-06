Водителей из Казахстана начнут наказывать в России

Госавтоинспекция России планирует ужесточить контроль за нарушителями ПДД на машинах с иностранными номерами, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
По данным издания, сейчас иностранцев в России наказывают лишь за самые грубые нарушения, среди которых вождение в пьяном виде. Штрафовать за превышение скорости водителей с нероссийским паспортом проблематично, отмечают сотрудники ГАИ.
В этой связи правоохранительные органы России, Беларуси и Казахстана планируют наладить обмен информацией о нарушителях. Проект соответствующего межправительственного соглашения готовится странами Таможенного союза.
Как стало известно, в случае, когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. "Система фотовидеофиксации в России хотя и распознает номер автомобиля, не обладает данными о владельце, а значит, не может выслать "письмо счастья". Кроме того, нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых нарушений, закрепленных в конвенции 1997 года. Для решения этой проблемы и нужен доступ к базе данных белорусских правоохранительных органов (ГАИ Республики Беларусь) и МВД Казахстана", - говорится в сообщении.
Из проекта соглашения следует, что при выявлении нарушения автомобилем с белорусскими и казахстанскими номерами ГИБДД будет оформлять штрафное "письмо счастья" и направлять его собственнику. В случае неуплаты им штрафа в срок (70 дней) материалы будут направлены в уполномоченный орган для принудительного взыскания штрафа (судебные приставы).
В приложении к соглашению установлен список правонарушений, фиксируемых камерами, которые будут признаваться странами. Туда должны войти нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу и другие составы. Информация о неуплате штрафа в срок будет передаваться судебным приставам РФ, Республики Беларусь и Казахстана. Такая же участь ждет российских водителей, выезжающих за рубеж.
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