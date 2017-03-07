Случай с запертой в машине собакой в Алматы прокомментировали в МВД РК

29 февраля алматинцы сняли на видео спаниеля, который на тот момент более суток содержался в закрытом автомобиле, припаркованном по улице Шашкина. Хозяин собаки объяснил, что якобы приехал в гости к сестре, а та не захотела запускать животное в квартиру. В МВД РК прокомментировали, является ли содержание собаки в автотранспортном средстве нарушением закона, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отмечается в ответе, в соответствии со статьями 124 ("Животные") и 188 ("Понятие и содержание права собственности") Гражданского кодекса РК владелец животного вправе по своему усмотрению совершать в отношении него любые действия, не противоречащие требованиям законодательства.В свою очередь, объективная сторона состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 316 УК РК ("Жестокое обращение с животными") характеризуется жестоким обращением с животными, повлекшим их гибель или увечье и совершенным из хулиганских побуждений с применением садистских методов или в присутствии малолетних."Под жестоким обращением следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использование для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья, и так далее. Преступными последствиями является гибель животного или причинение ему увечья. Под увечьем понимается любое повреждение тела животного, связанное с нарушением анатомической целостности (отрубание хвоста, конечности, лишение глаз и так далее)", - пояснили в пресс-службе МВД РК.Таким образом, делается вывод, что содержание собаки в автотранспортном средстве по причине отсутствия возможности исключить подобное действие, не повлекшее гибель или увечье животного, не является нарушением действующего законодательства и не может быть квалифицировано по статье 316 УК РК.