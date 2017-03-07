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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Случай с запертой в машине собакой в Алматы прокомментировали в МВД РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Случай с запертой в машине собакой в Алматы прокомментировали в МВД РК
Кадр из видео
29 февраля алматинцы сняли на видео спаниеля, который на тот момент более суток содержался в закрытом автомобиле, припаркованном по улице Шашкина. Хозяин собаки объяснил, что якобы приехал в гости к сестре, а та не захотела запускать животное в квартиру. В МВД РК прокомментировали, является ли содержание собаки в автотранспортном средстве нарушением закона, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отмечается в ответе, в соответствии со статьями 124 ("Животные") и 188 ("Понятие и содержание права собственности") Гражданского кодекса РК владелец животного вправе по своему усмотрению совершать в отношении него любые действия, не противоречащие требованиям законодательства.

В свою очередь, объективная сторона состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 316 УК РК ("Жестокое обращение с животными") характеризуется жестоким обращением с животными, повлекшим их гибель или увечье и совершенным из хулиганских побуждений с применением садистских методов или в присутствии малолетних.

"Под жестоким обращением следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использование для опытов (за исключением научных), использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья, и так далее. Преступными последствиями является гибель животного или причинение ему увечья. Под увечьем понимается любое повреждение тела животного, связанное с нарушением анатомической целостности (отрубание хвоста, конечности, лишение глаз и так далее)", - пояснили в пресс-службе МВД РК.

Таким образом, делается вывод, что содержание собаки в автотранспортном средстве по причине отсутствия возможности исключить подобное действие, не повлекшее гибель или увечье животного, не является нарушением действующего законодательства и не может быть квалифицировано по статье 316 УК РК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 10:44
Когда голодные люди живут в ямах теплотрассы и погибают там это нормально а вот когда собака под ПРИСМОТРОМ и СЫТАЯ живет в машине это трагедия! Мир действительно сошел с ума ставит перед собой в приоритеты бесчеловечные ценности такие как лучше кормить добермана чем человека на улице!
 
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  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 10:21
Раздули из мошки кошку. Мой пёс готов жить в машине,вытаскиваем насильно порой,любая собака машину хозяина считает своей,а значит и своим домом,по звуку движка узнаёт и по запахам. Есть защитники природы реальные,а есть мнимые которые ради самопиара и роллика ютубовского готовы червяка навозного анакондой объявить.
 
 

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