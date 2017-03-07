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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ДАИШ впервые угрожает Китаю: Кровь потечет рекой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:21
ДАИШ впервые угрожает Китаю: Кровь потечет рекой
© express.co.uk
Международная террористическая группировка ДАИШ (запрещена в Казахстане и других странах) впервые в своей истории открыто выступила против властей Китая. В Интернете появился смонтированный экстремистами ролик, в котором портрет главы КНР Си Цзиньпина превращается в поток пламени, а Поднебесной угрожают пролитием "рек крови", сообщает РИА Новости.

Исламисты выступают в поддержку уйгурских сепаратистов, которые в составе от 100 до 300 человек отправились на войну в Ирак и Сирию. "О вы, китайцы, которые не понимают, что люди им говорят. Мы - солдаты Халифата, и мы придем к вам. Мы объясним вам на языке оружия. Мы прольем реки крови, мстя за угнетенных", - цитирует агентство обращение боевиков.

При этом на видео показаны исламисты-уйгуры, тренирующиеся как у себя дома, так и в Сирии и готовящиеся атаковать Китай.

В Пекине, судя по всему, не придали большого значения угрозам со стороны ДАИШ. В ответ на вопрос корреспондента Reuters официальный представитель МИД Китая заявил, что ничего не знает о ролике и может лишь ответить, что осуждает терроризм.

Нельзя исключать, что выпад исламистов послужит международной разрядке, предоставив повод к сближению между США и китайскими властями ради общей борьбы с исламистской угрозой.

Как отмечает агентство, угрозы боевиков ДАИШ подоспели на удивление вовремя. После серии недружественных выпадов по отношению к Китаю в Вашингтоне подтвердили намерение укреплять двусторонние связи. Общей политической повестки у КНР и США исключительно мало, но противостояние международному терроризму признается ценностью обеими сторонами.

Отметим, что осенью 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что будет вести войну против ДАИШ после того, как экстремисты казнили одного из китайских граждан. "Китай будет укреплять сотрудничество с международным сообществом и решительно бороться с террористическими организациями, которые лишают жизни невинных людей", - заявил тогда китайский лидер.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:57
Дүние-жүзіндегі ең момын халық - қытайлықтар болып табылады. Қытай үкіметі, халқын жұдырығында ұстауда. Ғаламтордың өзі сүргіден өтіп, керек емес желілер бұғатталады. Сондықтан, Қытайда лаңкестік бүліктің болуы шамалы ...
 
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  • trump
  • Жиган
 keyzet (Посетители) Сегодня, 12:21
американцы смещаются на китай в плане интересов, а значит, и шавки начали поскуливать в ту же сторону.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Швейк
  • Сергей Владимиров
  • бася
  • Жиган
 trump (Посетители) Сегодня, 11:36
Нельзя исключать, что выпад исламистов послужит международной разрядке, предоставив повод к сближению между США и китайскими властями ради общей борьбы с исламистской угрозой.

Сначала натравливают своих бородатых шакалов, дав команду "Фас!", а потом сближаются с оппонентом, совместно с ним забивая камнями своих же подопечных. Или дают им убежище в гейропе, когда нарисовывается полное истребление бородачей как вида. Сюжет понятен, будем ждать постановки..
 
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Orange (Посетители) Сегодня, 11:32
да что он сделает против китай?
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:31
Хех, паценаки, вы там совсем укурились? Молитесь, чтобы Китай не пришёл к вам crazy
 
 

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