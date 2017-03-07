Назарбаев о женщинах Казахстана: Вас невозможно остановить

В Акорде проходит встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана "Көктем шуағы", приуроченная к Международному женскому дню - 8 Марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Президент заметил, что такие встречи стали доброй традицией. Он сказал, что среди приглашенных женщин политики, военные, учителя, врачи, журналисты, ученые. В их лице Назарбаев поздравил всех казахстанских женщин.



"Когда подбирали, кого пригласить, это непростая задача была. Наверное, многие хотели, да? Может, не всех учли, но с каждым годом будем учитывать", - сказал Президент.



Он подчеркнул, что 12 лет назад поставил задачу довести количество женщин во власти до 30 процентов.



"Тогда казалось невероятным. Госаппарат состоял из мужчин, которые советовались с женщинами, но принимали решения сами. Мужчины эгоистичные. Женщины, правда, тоже бывают. (...) Двое супругов поссорились, говорит: давай помиримся, мы виноваты оба, но ты виноват больше", - с улыбкой добавил Президент. "



(...) Для вас нет никаких преград и невозможных вещей", - заметил Нурсултан Назарбаев. Он рассказал истории приглашенных женщин.



"Не знаю, как сами женщины оценивают такое равенство. На самолетах, с оружием в руках. Я лично не очень приветствую это. Но вас же остановить невозможно. Я сейчас пример сказал. Сейчас же многие захотят оружие взять в руки, на корабли, летать захотят", - отметил Президент, предложив создать антологию о казахстанских героинях и презентовать ее к следующему 8 Марта.



Во встрече с Президентом приняли участие: депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, ученый-микробиолог, водрузившая флаг Казахстана в Антарктиде Алия Ерназарова, чемпионка Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы Ирина Седова, президент Клуба молодых предпринимателей "Жас Атамекен" Зарина Кокжанова, поэтесса Толкын Кабылша, певица Мария Галицкая, генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТОО "Тенгизшевройл" Шолпан Алтыбаева, главный врач районной больницы Карлыгаш Разиева, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, ведущая балерина театра "Астана-Балет" Милана Буканова, многодетная мать Оксана Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу Акерке Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Назиля Раззак, солистка ГАТОБ имени Абая Оксана Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных Сил РК Римма Рамазанова, актриса Салтанат Бакаева и журналист Венера Мирланкызы.