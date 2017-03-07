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Евросоюз ужесточает проверку документов на Шенген

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:57
Евросоюз ужесточает проверку документов на Шенген
Фото © РИА Новости. Алексей Витвицкий
В Евросоюзе до конца 2018 года должны заработать так называемые "умные границы", при помощи которых в ЕС рассчитывают выявлять незаконных мигрантов, террористов и членов организованных преступных групп.

Совет Евросоюза во вторник одобрил поправки в Шенгенский кодекс, согласно которым будут ужесточены проверки документов у всех лиц, пересекающих внешние наземные, воздушные и морские границы Шенгенской зоны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В ЕС рассчитывают, что внесение изменений в Кодекс обеспечит большую эффективность борьбы с нелегальной миграцией, террористами и членами организованных преступных групп.

"Систематические проверки на внешних границах предоставят нам средства для устранения потенциальных рисков для внутренней безопасности, включая те, что исходят от возвращающихся (из регионов военных действий — ред.) боевиков", — заявил в этой связи министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Речь идет о проверке документов у всех пересекающих внешние границы Шенгена лиц, включая тех, кто имеет право безвизового проезда и граждан стран-членов ЕС. Документы будут проверять по Шенгенской базе данных (SIS) и базе данных похищенных и утраченных документов Интерпола.

Что касается воздушных границ, говорится в постановлении Совета ЕС, то страны-члены могут осуществлять только целенаправленные проверки баз данных в течение переходного периода в шесть месяцев. Этот период может быть продлен до 18 месяцев в исключительных случаях.

Теперь Совет ЕС и Европарламент должны формально скрепить подписями поправки в законодательство, которые вступят в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале".

В Евросоюзе до конца 2018 года должны заработать так называемые "умные границы", при помощи которых в ЕС рассчитывают выявлять незаконных мигрантов, террористов и членов организованных преступных групп.

Проект "умные границы", обнародованный Еврокомиссией в 2013 году, первоначально предусматривал реализацию "программы зарегистрированных путешественников" (Registered Travelers Program) и обустройство системы "въезд-выезд" (Entry-Exit System).

"Программой зарегистрированных путешественников" предусмотрено получение за определенную плату гражданами третьих стран, часто посещающих ЕС (90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток), электронной карты, куда заносится вся необходимая информация о путешественнике. На границе карту надлежит прикладывать к автомату-турникету для считывания информации. Кроме того, владельцу карты придется сверять отпечаток пальца с хранимыми в базе данных.

В свою очередь система "въезд-выезд" предусматривает, что гражданин третьей страны при въезде в ЕС будет сканировать не карту с чипом, а заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Окончательное решение о внедрении "умных границ" предстоит согласовать на трехсторонних переговорах представителям Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Первоначально рассчитанная стоимость проекта "умные границы" оценивается в 1,1 миллиарда евро. К этой сумме добавятся расходы на содержание новых систем, которые надлежит финансировать странам-членам ЕС.
Источник: Zakon.kz
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