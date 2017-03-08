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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Такси желтого цвета оказались безопаснее голубых

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Такси желтого цвета оказались безопаснее голубых
Фото: fullhdoboi.ru
Ученые изучили статистику аварий и дорожных происшествий с участием такси в Сингапуре и выяснили, что желтые такси реже попадают в аварии по сравнению с такси голубого цвета, сообщает N+1. В среднем вероятность попадания в ДТП в желтом такси оказалась на девять процентов ниже, чем в голубых.

Исследователи получили трехлетнюю статистику (с января 2012-го по декабрь 2014-го) самой крупной таксомоторной компании Сингапура, в парке которой есть желтые и голубые автомобили: таксопарк этой компании составляет порядка 16 700 машин, это около 60 процентов всех такси в Сингапуре. Примерно четверть всего таксопарка компании составляют машины желтого цвета, три четверти - голубого.

Оказалось, что в среднем на тысячу машин желтые такси участвовали в ДТП на 6,1 инцидента реже, чем синие: 65,6 и 71,7 в месяц, соответственно. Исследователи предположили, что, может быть, более аккуратные водители склонны выбирать желтый цвет: некоторые исследования показывают зависимость агрессивности вождения от цветовых предпочтений для своей машины. Однако выяснилось, что таксомоторная компания использует общий набор и обучение таксистов, кроме того, машины назначаются случайным образом.

Сравнение водительского поведения на основе статистических данных подтвердило случайное распределение такси разных цветов между водителями: анализ не выявил корреляции между средней скоростью вождения, количеством заказов и географией поездок от цвета такси. Не отличались и демографические данные водителей: средний возраст, уровень образования и водительский стаж.

Такси желтого цвета оказались безопаснее голубых


Среднее количество ДТП в месяц на тысячу машин с участием такси желтого и голубого цветов в течение трех лет. Инфографика:Teck-Hua Ho et al. / PNAS

Поскольку компания использовала одни и те же марки и модели машин и применяла к ним равные условия техсопровождения, исследователи пришли к выводу, что единственным фактором, влияющим на частоту попадания в ДТП, является цвет автомобиля. Они предположили, что более высокая заметность желтого цвета напрямую отвечает за сниженный риск попадания в аварии: участники дорожного движения быстрее замечают желтое такси, что увеличивает шансы на достаточное время реакции для избежания потенциального ДТП с ним.

Для проверки этой гипотезы ученые изучили детализированные данные об авариях с участием такси. При каждом инциденте дорожная полиция отмечает обстоятельства ДТП и освещение (дневное, темное время суток и дорожное освещение в темное время суток), при котором произошла авария. Эти данные показали, что разница частоты попадания в ДТП между желтыми и голубыми особенно заметна при дорожном освещении в темное время суток, а также в ситуациях, когда машина такси находилась в поле зрения второго участника ДТП. Эти наблюдения подтвердили гипотезу о том, что желтый цвет более заметен на дороге и поэтому позволяет водителям быстрее обнаружить потенциальную опасность и таким образом избежать аварии.

На основании результатов исследования ученые посчитали примерную выгоду от перекраски всех голубых такси сингапурской компании в желтый цвет: за счет снижения расходов на восстановление поврежденных автомобилей она могла бы экономить около двух миллионов сингапурских долларов в год. При этом для каждого конкретного пассажира риск попадания в ДТП снизится примерно на девять процентов.
В целом исследователи рекомендуют использовать желтый цвет для автомобилей такси по всему миру для снижения риска ДТП, повышения безопасности пассажиров и экономии средств таксомоторных компаний.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:37
Никогда в голову не приходило, что на аварийность влияет цвет машины.
Выходит голубые не есть хорошо, даже для машин bravo
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:30
Ақтаудың тәксилері кемпірқосақтай. Келесі тәкси қандай боларын кім білсін ... car
 
 

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