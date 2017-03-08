ЦРУ в твоём iPhone: США массово взламывали аппараты Apple, Google и Samsung

В структуре Центрального разведывательного управления США есть специальные департаменты, отвечающие за взлом и прослушку электронных устройств Apple, Google, Microsoft, Samsung и других IT-корпораций. Об этом стало известно после публикации сайтом WikiLeaks крупнейшей утечки из ЦРУ за всю историю ведомства.



Как следует из обнародованных документов, устройства взламываются как с целью единовременного получения информации о владельце, так и для дальнейшего использования гаджета в качестве «жучка». Согласно утечке, хакерская программа США носит глобальный характер, её осуществлением занимаются американские организации за границей. В частности, «хакерским» центром ЦРУ в Европе WikiLeaks называет консульство Соединённых Штатов во Франкфурте-на-Майне.



Сайт WikiLeaks начал публикацию утечек из ЦРУ под кодовым названием Vault 7. Отмечается, что это крупнейшая публикация конфиденциальных документов секретного управления. Первая часть под названием Year Zero состоит из 8761 документов штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.



Предполагалось, что после обнародования первых документов главный редактор WikiLeaks проведёт пресс-конференцию, однако из-за атаки на транслирующий ресурс её пришлось перенести.



Из опубликованных на сайте данных следует, что не позднее 2013 года американская разведка запустила беспрецедентную по своим масштабам кампанию по скрытому взлому и заражению вредоносными программами электронных устройств Apple, Google, Microsoft и Samsung, а также продукции других крупных корпораций. Взломанная электроника использовалась разведкой как прослушивающие устройства.



Партнёрские отношения



По данным WikiLeaks, ЦРУ также действовало в сотрудничестве с британскими агентами. Так, например, взломы продукции Samsung Smart TV американские хакеры осуществляли вместе со спецслужбами MI5/BTSS.



Взломанные телевизоры Samsung функционируют как жучки, причём даже тогда, когда техника находится в «спящем режиме», отмечается на сайте.



С октября 2014 года в ЦРУ изучают и различные системы контроля, разработанные для автотранспорта. Уточняется, что из документов неясно, какие конкретно цели преследует ЦРУ, анализируя программное обеспечение для автопрома, но интерес со стороны спецслужбы к этой области наблюдается.



От iPhone до Telegram



Однако основным направлением хакерской деятельности американской разведки является взлом популярных моделей смартфонов и обеспечение удалённого доступа к хранящейся на них конфиденциальной информации владельцев — аудио- и видеофайлов, текстов, фотографий и геотегов. Этим, как следует из представленных WikiLeaks документов, занимается Отдел мобильных устройств ЦРУ.



Согласно утечке, в структуре разведки есть подразделение, занимающееся разработкой вредоносного «софта» исключительно для продукции Apple. В WikiLeaks поясняют, что доля телефонов, работающих на iOS, на мировом рынке не так велика — она составляет всего 14,5% против 85% доли телефонов на Android. Однако аппараты iPhone очень популярны в среде политиков, дипломатов и бизнес-сообществе. Таким образом информация, содержащаяся на них, обладает как правило большей значимостью.



За взлом гаджетов на Android, впрочем, также отвечает отдельное подразделение, добавляет WikiLeaks. Деятельность этого подведомства связана с продукцией таких корпораций, как Google, Samsung, HTC и Sony.



Есть в ЦРУ и хакеры, специализирующиеся на программном обеспечении Microsoft, взломщики популярных мессенджеров и приложений для соцсетей WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide и Cloackman.



Из обнародованных документов также следует, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне является «хакерским» центром ЦРУ, курирующим регионы Европы, Ближнего Востока и Африки. В WikiLeaks отмечают, что киберагентам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта, они действовали под прикрытием Госдепартамента.