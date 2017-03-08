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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

К 25 марта билетные кассы Еxpo-2017 откроют во всех областных центрах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:28
К 25 марта билетные кассы Еxpo-2017 откроют во всех областных центрах
Фото из открытых источников
Открытие билетных касс в регионах Казахстана продлится с 8 до 25 марта.

Центрами продаж билетов станут крупные торговые дома, говорится в сообщении на официальном сайте Еxpo-2017.

8 марта официальное открытие билетных касс запланировано в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде и Кокшетау.

12 марта кассы откроют в городах: Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте и Кызылорде.

25 марта точки продаж билетов появятся в Костанае, Актобе, Уральске, Актау и Атырау.

Сейчас официальные билетные кассы Еxpo-2017 открыты в Астане и Алматы. Кроме того, билеты можно купить на официальном билетном сайте, а также в сети магазинов "Меломан" и в отделениях "Казпочты".

Официальное открытие билетных касс в Астане провёл интеллектуальный робот по имени Алантим, который помимо продажи билетов и ещё общался с посетителями.

В начале февраля в Национальной компании заявили, что жалобы о принудительной покупке билетов на выставку к ним ещё не поступали. Однако позднее всё же стало известно, что казахстанцы уже обратились с подобными заявлениями. Пока в ЭКСПО подтвердили 30 фактов подобных обращений.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:55
Ойымша, EXPO-ның билеттерінің көбісін мектептегі ұстаздар мен емханалардағы мед ұжымдар, жалпы бүджетте жұмыс жасайтын азаматтарымыз сатып алады. Әрине, еріксіз.

Әне, Шығыс Қазақстандағы демалыс жағажай орталықтарын биыл жауып тастады. Сол маңдағы халық, биыл ЕХРО-ға барсын деп. Қырғыз еліндегі Ыссық көлге де жолды жауып тастайтын шығар. Таң қалмаймын ...
 
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trump (Посетители) Сегодня, 11:35
Не обрушился бы этот карточный домик..
 
 

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