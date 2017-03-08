К 25 марта билетные кассы Еxpo-2017 откроют во всех областных центрах

Открытие билетных касс в регионах Казахстана продлится с 8 до 25 марта.



Центрами продаж билетов станут крупные торговые дома, говорится в сообщении на официальном сайте Еxpo-2017.



8 марта официальное открытие билетных касс запланировано в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде и Кокшетау.



12 марта кассы откроют в городах: Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте и Кызылорде.



25 марта точки продаж билетов появятся в Костанае, Актобе, Уральске, Актау и Атырау.



Сейчас официальные билетные кассы Еxpo-2017 открыты в Астане и Алматы. Кроме того, билеты можно купить на официальном билетном сайте, а также в сети магазинов "Меломан" и в отделениях "Казпочты".



Официальное открытие билетных касс в Астане провёл интеллектуальный робот по имени Алантим, который помимо продажи билетов и ещё общался с посетителями.



В начале февраля в Национальной компании заявили, что жалобы о принудительной покупке билетов на выставку к ним ещё не поступали. Однако позднее всё же стало известно, что казахстанцы уже обратились с подобными заявлениями. Пока в ЭКСПО подтвердили 30 фактов подобных обращений.