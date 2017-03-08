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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В сети появилось видеообращение предполагаемого сына убитого брата Ким Чен Ына

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:04
В сети появилось видеообращение предполагаемого сына убитого брата Ким Чен Ына
Кадр из видео / YouTube
В сети появилось видеообращение мужчины, называющего себя сыном Ким Чен Нама — убитого сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в среду, 8 марта, сообщает Channel NewsAsia.

«Меня зовут Ким Хан Соль, [я] из Северной Кореи, часть семьи Ким (...) Мой отец был убит несколько дней назад. Я сейчас вместе с моими матерью и сестрой», — говорит молодой человек на английском языке. В подтверждение своей личности он демонстрирует паспорт, однако данные на нем закрыты темным квадратом.

Кроме того, в конце 40-секундного ролика пропадает звук, а рот Ким Хан Соля также закрывает черная полоса. Речь мужчина заканчивает словами: «Мы надеемся, что скоро все наладится».



Достоверного подтверждения того, что на записи действительно сын Ким Чен Нама нет. Однако Channel NewsAsia сообщает, что в южнокорейских спецслужбах молодого человека действительно идентифицировали как Ким Хан Соля. Более подробную информацию о нем и его местонахождении там дать отказались.

Изначально видео появилось на YouTube-канале Cheollima Civil Defense. Подпись к записи гласит: «Для жителей Северной Кореи».

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 13:19
Какие-то прогоны мутные.. skuchno
 
 

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