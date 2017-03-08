Еще на одном самолете "Эйр Астаны" произошел сбой оборудования

Еще на одном самолете "Эйр Астаны" после вылета в воздушное пространство произошел сбой оборудования, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК.



Инцидент произошел утром 8 марта на самолете, летевшем по маршруту Алматы - Атырау. После вылета из международного аэропорта Алматы авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования. Сообщается, что в 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и десять членов экипажа.



Как сообщили в пресс-службе МИР РК, сразу после этого Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов ведомства начал расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании "Эйр Астана". Для этого была создана специальная комиссия. В пресс-службе отметили, что в связи с этим завтра, 9 марта, в Комитете гражданской авиации состоится совещание. Там будут подняты вопросы авиационной безопасности и безопасности полетов. На данное мероприятие приглашены и представители авиакомпании "Эйр Астана", участие которых обязательно.



Напомним, ранее самолет "Эйр Астаны" совершил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей. 7 марта Боинг 757-200, выполняющий рейс КС672 по маршруту Астана - Алматы, запросил посадку по причине отказа одного двигателя. В 11.00 воздушное судно благополучно приземлилось в штатном режиме аэропорту Алматы. Никто не пострадал.