Самые необычные подарки и поступки мужчин к 8 Марта

Редакция Today.kz сделала подборку самых безумных подарков и необычных поступков, совершенных мужчинами в преддверии Международного женского дня - 8 Марта в 2017 году.
Живая открытка от мужчин Павлодара
Открывают список мужчины из Павлодара, которые поздравили казахстанских женщин живой открыткой. На загородном автодроме они из автомобилей выстроили цифру "8". Зачитав хором поздравление, автолюбители включили фары. При этом рядом с цифрой была сооружена фигура цветка, в которую выстроились водители на "ГАЗелях". В необычном поздравлении приняло участие около полусотни человек.
Вор-романтик из Саратова
В России мужчина накануне Международного женского дня украл из цветочного магазина 50 роз для того, чтобы подарить их абсолютно незнакомым женщинам на улице. Злоумышленника удалось задержать с помощью кинологов. Общую сумму ущерба оценили в три тысячи рублей. А вору-романтику грозит до пяти лет колонии.
Житель Азербайджана подарил жене почку
Амин Гулиев преподнес своей жене крайне неожиданный подарок. В преддверии праздника 8 Марта мужчина подарил своей супруге почку. Для он обратился в минздрав и воспользовался государственной программой по трансплантации органов.
Точно такой же поступок совершил 52-летний житель Италии. По сообщению местных СМИ, отважный мужчина решился на столь жертвенный поступок несколько месяцев назад, так как его вторая половина страдала редким генетическим заболеванием и нуждалась в пересадке почки. Трансплантация прошла успешно. Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное, 8 марта они проведут в отделении интенсивной терапии института нефрологии в Турине.
Дудл от Google
Не остался в стороне от такого популярного весеннего праздника и Google. В этом году он поздравил с Международным женским днем новым дудлом. Открытку-слайдер можно смотреть по этой ссылке.
Напомним, что ранее были названы самые популярные подарки на 8 Марта в Казахстане. Специалисты проанализировали, на какие товары в Интернете увеличился спрос у жителей Казахстана за неделю до Международного женского дня. В исследовании учитывались платежи пользователей из Астаны, Алматы, Караганды, Шымкента, Актобе и других городов.
Также не обошлось без подарков на традиционной ежегодной встрече Главы государства Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.