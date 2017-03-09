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Районный аким признался в коррупции в Атырауской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Районный аким признался в коррупции в Атырауской области
Фото ©Rakhim Koilybayev
Суд вынес приговоры акиму Исатайского района Атырауской области и руководителю районного отдела экономики и финансов. Дела в отношении чиновников были преданы правосудию по статьям "Дача взятки" и "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" УК РК, сообщает ATPress.kz.

Согласно фабуле дела, первый криминальный эпизод был связан с ярмаркой-выставкой товаров сельхозпроизводителей Атырауской области, проходившей в Астане 17-18 сентября 2016 года. На том мероприятии делегацию Исатайского района представлял руководитель отдела сельского хозяйства районного акимата Ермуханов. Его аким района Турарбек Султанбеков попросил раздобыть на ярмарке 22 сазана и передать своим столичным родственникам.

Рыбу предоставил производственный кооператив "Амангельды" в долг за 50 тысяч тенге. По возвращении домой Ермуханов получил от Султанбекова 83 тысячи тенге в качестве премиальных. Из них 50 тысяч он отдал за рыбу, а остальные потратил на покупку барана для знакомых акима, которые обращались к последнему с данной просьбой.

Второй эпизод был связан с реализацией государственной программы "С дипломом в село". По условиям программы, молодых специалистов трудоустраивающихся в районе государство обеспечивает жильем. Один такой специалист приехал на работу в Исатайский район, но поселили его, как выяснилось позже, в доме, принадлежавшем родственнику районного акима. Арендную плату вносило государство.

Этот факт всплыл в ходе проверки, проводимой департаментом внутреннего государственного аудита по Атырауской области. Сотрудник ведомства, пообещав внести выявленное нарушение в справку, уехал в Астану, а вслед за ним отправилась руководитель отдела экономики и финансов Исатайского района Райхан Кадыржанова. Чиновница, выполняя просьбу своего босса-акима, 25 ноября 2016 года вручила сотруднику взятку в сумме 150 тысяч тенге. Причем взятку она выплатила из своего кармана, возместить расходы ей пообещал аким Султанбеков выдачей премиальных.

Досудебным расследованием занималась местная антикоррупционная служба, материалы уголовного дела рассматривал суд Исатайского района.

"Султанбеков заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, и суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 4 миллиона 560 тысяч тенге с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем. Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Турарбек Султанбеков проработал на разных должностях в акимате Исатайского района. С 2012 до 2013 года – аким района. В 2013-2014 годах – начальник управления земельных отношений Атырауской области. А затем вновь вернулся в кресло районного акима. До суда находился под залогом, предоставив в качестве залогового имущества дом в пригородном поселке Жумыскер.

Руководитель районного отдела экономики и финансов Райхан Кадыржанова была назначена на эту должность в декабре 2013 года. До суда находилась под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба облсуда, Кадыржанову тоже признали виновной, приговорили к штрафу в 4,5 миллиона тенге тенге, но освободили от наказания, применив амнистию.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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FBI (Посетители) Сегодня, 11:43
По ходу он ещё и судьям подмазал что бы только штраф назначили , с такими нужно жёстко - 10 лет с конфискацией , тогда следующий аким уже подзадумается ! А так это можно сказать - пожурили немного ......
 
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Сижу читаю. (Посетители) Сегодня, 11:21
Цитата: trump
Пошерстите наш облакимат, если вам позволят.

lol bravo Ктож его посадит он же памятник.
 
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  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 11:19
Какую-то шантрапу ловят.. Пошерстите наш облакимат, если вам позволят. Вот где крупное рыбьё сидит.
 
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  • trump
 Сижу читаю. (Посетители) Сегодня, 11:08
Вот стыдуха. popa
 
 

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