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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МОН РК объяснили причины увольнения раскритиковавшей Сагадиева экс-сотрудницы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:53
В МОН РК объяснили причины увольнения раскритиковавшей Сагадиева экс-сотрудницы
Фото: today.kz
В МОН РК высказались о бывшем заместителе председателя Комитета по науке Ляззат Кусаиновой, раскритиковавшей главу ведомства Ерлана Сагадиева. Как отметили в МОН, комиссия по этике Агентства по делам госслужбы приняла решение об увольнении Кусаиновой после неоднократного нарушения ею кодекса служебной этики государственных служащих, передает Today.kz.

"К примеру, в декабре 2011 года после коллективной жалобы от сотрудников Комитета науки Кусаинова была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение кодекса чести госслужащих. В 2014 году материалы о служебном расследовании по подобной жалобе были направлены в региональную кадровую комиссию и дисциплинарный совет Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. В ноябре 2015 года были выявлены факты нарушения служебной этики и трудовой дисциплины Кусаиновой. По результатам служебного расследования комиссия приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - сообщили в ведомстве.

Более того, Кусаинова не получила разрешения на поездку в командировку в Иран у ответственного секретаря министерства. По данным министерства, это является прямым нарушением законодательства в области госслужбы.

"В 2016 году в КНБ находились документы на получение Ляззат Кусаиновой доступа к документации, составляющей государственную тайну", - заключили в ведомстве.
Ранее в Facebook Ляззат Кусаинова заявила о непрофессионализме министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.

Ее критика также коснулась кадрового состава МОН РК. По словам Кусаиновой, в министерстве произошли массовые увольнения. На эти обвинения ранее ответил замминистра Амрин.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • trump
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:12
против сказала и сразу сожрали
 
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  • trump
 бася (Посетители) Сегодня, 12:11
вынесла сор из избы ? beat
 
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  • Крадун
 trump (Посетители) Сегодня, 12:04
В МОН РК высказались о бывшем заместителе председателя Комитета по науке Ляззат Кусаиновой, раскритиковавшей главу ведомства Ерлана Сагадиева.

Ее критика также коснулась кадрового состава МОН РК.

Где можно почитать критические высказывания Кусаиновой? Видимо, против шерсти жирных дядек чесанула.
 
 

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