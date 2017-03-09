В МОН РК объяснили причины увольнения раскритиковавшей Сагадиева экс-сотрудницы

В МОН РК высказались о бывшем заместителе председателя Комитета по науке Ляззат Кусаиновой, раскритиковавшей главу ведомства Ерлана Сагадиева. Как отметили в МОН, комиссия по этике Агентства по делам госслужбы приняла решение об увольнении Кусаиновой после неоднократного нарушения ею кодекса служебной этики государственных служащих, передает Today.kz.



"К примеру, в декабре 2011 года после коллективной жалобы от сотрудников Комитета науки Кусаинова была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение кодекса чести госслужащих. В 2014 году материалы о служебном расследовании по подобной жалобе были направлены в региональную кадровую комиссию и дисциплинарный совет Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. В ноябре 2015 года были выявлены факты нарушения служебной этики и трудовой дисциплины Кусаиновой. По результатам служебного расследования комиссия приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - сообщили в ведомстве.



Более того, Кусаинова не получила разрешения на поездку в командировку в Иран у ответственного секретаря министерства. По данным министерства, это является прямым нарушением законодательства в области госслужбы.



"В 2016 году в КНБ находились документы на получение Ляззат Кусаиновой доступа к документации, составляющей государственную тайну", - заключили в ведомстве.

Ранее в Facebook Ляззат Кусаинова заявила о непрофессионализме министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.



Ее критика также коснулась кадрового состава МОН РК. По словам Кусаиновой, в министерстве произошли массовые увольнения. На эти обвинения ранее ответил замминистра Амрин.