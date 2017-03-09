Родные Юрия Пака предоставили результаты независимой экспертизы и потребовали пересмотра дела

Родные Юрия Пака предоставили суду результаты независимой голосовой экспертизы, сделанной в России. Согласно заключению экспертов специализированного частного учреждения "Ростовский центр судебных экспертиз", голос и речь злоумышленника ("заминировавшего" ЦУМ) не принадлежит Юрию Паку, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Адвокат осужденного по инициативе родных Пака обратился в Ростовский центр судебных экспертиз еще в конце прошлого года. Экспертам были направлены две аудиозаписи: голос "злоумышленника", который "заминировал" ЦУМ 14 апреля 2015 года, и образец голоса осужденного. Обе аудиозаписи ранее были исследованы в Казахстане и стали главным объектом судебного спора. Так как родные осужденного несколько раз заявляли об ошибках, допущенных казахстанскими экспертами.



Исследовав образцы записей, российские эксперты вынесли заключение, которое расписано на 114 листах. Согласно резолютивной части, отвечая на вопросы адвоката, эксперты резюмировали: голоса злоумышленника и Юрия Пака имеют существенные технические различия.



"Голос и речь на фонограмме № 1, файл начинающийся со слов "полиция девятнадцать, здравствуйте алло ...." и заканчивающийся словами "Алло" Пак Юрию Дмитриевичу не принадлежит", - написано в заключении экспертов.



Также, согласно документу, звонок и последующий разговор, зафиксированный 14 апреля, состоялся из разных мест. В записи присутствуют порывы ветра, птичьи крики и открывание или закрывание двери. Первая часть разговора состоялась в помещении, а вторая - на улице. Звонивший, согласно данным экспертов, скорее всего азиатской национальности, долго проживающий в русскоязычной среде. Речь спонтанная и, скорее всего, является плодом алкогольного воздействия. Также, судя по жаргону в речи, социокультурный статус звонившего средний или ниже среднего и имеет традиционные характеристики человека, связанного с криминалом. В речи присутствует одышка, придыхание, назализованность и пришептывание.



Получив на руки документ, свидетельствующий о невиновности Пака, его супруга обратилась к генеральному прокурору и председателю Верховного суда.



"На днях мы получили экспертное исследование на 114 страницах, которое категорически, полностью исключает совпадение голоса "злоумышленника" и голоса моего супруга. Статья 19 Конституции РК гласит о том, что ни один человек не обязан доказывать свою невиновность. А также она говорит о том, что любое сомнение в виновности обвиняемого трактуется в его пользу! Я обращаюсь к тем, от кого зависят судьбы людей, наша судьба, еще раз внимательно рассмотреть эти обстоятельства и устранить эту роковую ошибку, которая случилась. Потому что я считаю, что невиновные люди не должны сидеть за преступления, которых они не совершали", - говорит в своем обращении супруга осужденного Ольга Пак.



Также она пояснила, что их семья не имеет никаких ни моральных, ни материальных претензий к отправителям правосудия. Единственное их желание - доказать невиновность Юрия. Поэтому, со слов Ольги, они подали ходатайство в Карагандинский областной суд о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.



В Карагандинском областном суде подтвердили, что заявление поступило и зарегистрировано.



Напомним, 3 октября 2016 года карагандинский учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока наказания на 1/4 часть. Данное ходатайство еще не рассмотрено.