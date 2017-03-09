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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан вошел в пятерку самых дешевых для жизни стран мира

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Казахстан вошел в пятерку самых дешевых для жизни стран мира
Фото: Андрей Чеботарев
Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании GoBankingRates

Всего в рейтинг вошло 50 государств, жить в которых дешевле всего. Аналитики учитывали стоимость аренды, продуктов, местных услуг и сервисов, а также покупательскую способность населения. Данные по каждому показателю сравнивали с показателями по Нью-Йорку.

Первое место, и, следовательно, звание самой дешевой страны, досталось Южной Африке. Уровень покупательской способности там выше, чем в Нью-Йорке, на 27%, а арендные ставки ниже на 88%.

Далее следуют Индия, Косово, Саудовская Аравия. На пятом месте оказался Казахстан. Арендные ставки в стране ниже нью-йоркских на 88,9%, продукты дешевле на 74,8%, а местные услуги и сервисы - на 68,7%.

Россия занимает 39 место в списке, Белоруссия – 50. Покупательная способность в РФ, как подсчитали авторы исследования, на 43,1% ниже, чем у американцев.

Из других постсоветских стран в рейтинге отмечены Молдова (15 место), Азербайджан (23 место), Украина (24 строка).
Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 8 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:38
Thornhill,
Честно говоря я рада,что у нас хотябы яйца из настоящей куриной попки вылезшие. Потому что в Китае уже яйца искусственные давно на прилавках. Буууээээ huh Как представлю-подташнивает)))
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:19
Цитата: aalleennaa69
не смешите сравните их пособие по безработице и наши зарплаты

Хотите посмеятся? Поинтересуйтесь в каком случае пособие по безработице будет достаточным для нормального проживания! Если вы работали водителем даже в нефтяной компании в течении года например, то при увольнении вы получите пособие на которое в картонной коробке на улице будете жить еле-еле! А чтобы пособие было нормальным для сносного проживания, вы должны лет 20-ть проработать в хорошей должности! И то! максимум год вам его будут платить, и предпримут все меры, чтобы как можно быстрее вас "скинуть с хвоста"! А они это делать умеют! Если Вы гей, афроамериканец со сломаной ногой, то можешь ещё немного продержаться, а так...
В США ты живёшь нормально, пока пашешь и крутишься как волчёк! остановился - полетел вниз!
Америка уже не та! Наплыв иммигрантов резко опустил их доходы, раньше за 15-20 баксов в час хрен найдёшь работника, сейчас и за 10 полно желающих! обама врачей опустил с небес на землю! Раньше самый малооплачиваемый врач анастозиолог получал минимум $62 в час, а сейчас хирурги по $35! Сейча с вСША надо пахать, так же как и везде в мире! На пособии долго не протянешь, а если у тебя нет выкупленного жилья или ты платишь моргич (ипотеку) то увольнения для тебя это просто катастрофа! Банкиры уже через два месяца неоплаты начнут выкидывать тебя из дома! И если за шесть месяцев ты не начнёшь платить, то вылетишь на улицу к бомжам 100%. 6 месяцев длится рассмотрение в комиссии по жилью ваше дело, потом... улица.
90% населения живу в долг и своего жилья не имеют, и машин тоже кстати!

Цитата: Xoxma80
Хорошее стоит дорого. Качественная еда она во всем мире дорогая. А мы то кушаем пластиковые пакеты и заменители порошковые. А вода? Вообще отдельный разговор.Молочная продукция срок на банке сметаны-от 3х месяцев и выше. Все на искусственных загустителях и заменителях)


Актау отдалённый город, поэтому только такие продукты можно завести. Думаете в США продуты лучше? lol
ГМО сплошное! Та же еда со значком "Органик" или "Фермерский продукт" стоит в 2-3 раза дороже!
думаете Китай зря пытается урвать у Украины чернозём?
 
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  • мунайши73
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:04
Покупательная способность в РФ, как подсчитали авторы исследования, на 43,1% ниже, чем у американцев.

Нельзя так говорить! Все живут по разному! По моим наблюдениям, большинство населения США процентов 80 минимум, среди тех кого я лично знаю и их друзей и знакомых, живут очень не богато, точнее сказать тянутся от зарплаты до зарплаты.
Банкиры всё просчитали, если у вас бельшая зарплата, то и платите вы за всё много, маленькие зарплаты в стране не дают возможности с вас брать за продукты и услуги много, т.е. цены на ЖКХ в РК не могут быть на столько высоки как в США (800-1000 баксов в месяц), просто никто не потянет и платить не будут. В цифрах у них вроде как большие зарплаты, но пока за всё заплатишь - мейтаненс (ЖКХ) электричество, страховки и т.д. то нихрена не остаётся! И опять идёт в ход кредитная карточка! И получается, что ты всё время живёшь в долг! Пришла зарплата на счёт, банкиры все услуги сняли и вместо 5000 зарплаты у тебя на счету 40 долларов, а то и вовсе в минус ушёл!
Многие в РК и в РФ живут на много богаче среднего американца, например любой адвакат, священослужитель, предприниматель от малого бизнеса и выше, а также врачи частных клиник и пилоты гражданской авиаци, полицейский. Я про банкиров молчу, эти везде живут хорошо.
А у нас и в РФ, в отличии от США, есть ещё одна каста это корумпированные чиновники! На нашей стороне земли они в разы лучше живут американских!
Так что выводы о 43% это всё относительно!
 
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  • Dj_Snow
 chilian (Посетители) Сегодня, 15:29
Так нам радоваться или плакать?
 
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 Крадун (Посетители) Сегодня, 15:20
Что не рейтинг!То мы первые да в лидерах!А чего то так живётся х.......?????
 
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 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:47
Хорошее стоит дорого. Качественная еда она во всем мире дорогая. А мы то кушаем пластиковые пакеты и заменители порошковые. А вода? Вообще отдельный разговор.Молочная продукция срок на банке сметаны-от 3х месяцев и выше. Все на искусственных загустителях и заменителях)
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 13:54
не смешите сравните их пособие по безработице и наши зарплаты
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:54
Это да... В баксах попугаях мы стали гораздо длиннее crazy
 
 

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