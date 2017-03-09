Казахстан вошел в пятерку самых дешевых для жизни стран мира

Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании GoBankingRates



Всего в рейтинг вошло 50 государств, жить в которых дешевле всего. Аналитики учитывали стоимость аренды, продуктов, местных услуг и сервисов, а также покупательскую способность населения. Данные по каждому показателю сравнивали с показателями по Нью-Йорку.



Первое место, и, следовательно, звание самой дешевой страны, досталось Южной Африке. Уровень покупательской способности там выше, чем в Нью-Йорке, на 27%, а арендные ставки ниже на 88%.



Далее следуют Индия, Косово, Саудовская Аравия. На пятом месте оказался Казахстан. Арендные ставки в стране ниже нью-йоркских на 88,9%, продукты дешевле на 74,8%, а местные услуги и сервисы - на 68,7%.



Россия занимает 39 место в списке, Белоруссия – 50. Покупательная способность в РФ, как подсчитали авторы исследования, на 43,1% ниже, чем у американцев.



Из других постсоветских стран в рейтинге отмечены Молдова (15 место), Азербайджан (23 место), Украина (24 строка).