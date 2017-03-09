Профессия педагога будет перспективной - министр образования

В ближайшее время понадобится около 200 тысяч новых педагогов для детских садов, школ и вузов. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам министра, отрасль каждый год будет создавать новые рабочие места.
"Я согласен, что у педагогов зарплата низкая. Мы над этим работаем. Как мы говорили, все нововведения, в том числе финансовые, надо обсуждать с педагогами, правительством и Мажилисом. Профессия педагога будет достаточно перспективной. Мы надеемся, что сможем поднять зарплату педагогам уже в бюджете 2017 года за счет сокращения количества часов", - сообщил министр.
Напомним, в ответ на критику депутатов о низких зарплатах учителей Ерлан Сагадиев представил проект снижения учебной нагрузки педагогов. По проекту, учебная нагрузка снизится с 18 до 14 часов для младших классов, с 18 до 16 часов для основной школы и старшей школ. "Цена вопроса - 88 миллиардов тенге в год", - отметил министр на правительственном часе.
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