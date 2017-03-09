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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Профессия педагога будет перспективной - министр образования

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 14:32
Профессия педагога будет перспективной - министр образования
Фото Турар Казангапов
В ближайшее время понадобится около 200 тысяч новых педагогов для детских садов, школ и вузов. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам министра, отрасль каждый год будет создавать новые рабочие места.

"Я согласен, что у педагогов зарплата низкая. Мы над этим работаем. Как мы говорили, все нововведения, в том числе финансовые, надо обсуждать с педагогами, правительством и Мажилисом. Профессия педагога будет достаточно перспективной. Мы надеемся, что сможем поднять зарплату педагогам уже в бюджете 2017 года за счет сокращения количества часов", - сообщил министр.

Напомним, в ответ на критику депутатов о низких зарплатах учителей Ерлан Сагадиев представил проект снижения учебной нагрузки педагогов. По проекту, учебная нагрузка снизится с 18 до 14 часов для младших классов, с 18 до 16 часов для основной школы и старшей школ. "Цена вопроса - 88 миллиардов тенге в год", - отметил министр на правительственном часе.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 16:26
с ***** за копейки работать , увольте уборщица больше получает и нервы свои не мотает , я так рада что в свое время ушла оттуда
 
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лапшин (Посетители) Сегодня, 15:46
И еще очень важно: поднимется ли уровень подготовки молодых специалистов? Чтоб перспективы-то замаячили.
Уравниловки в любом случае не будет
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 15:40
Напомним, в ответ на критику депутатов о низких зарплатах учителей Ерлан Сагадиев представил проект снижения учебной нагрузки педагогов.

По проекту, учебная нагрузка снизится с 18 до 14 часов для младших классов, с 18 до 16 часов для основной школы и старшей школ. "Цена вопроса - 88 миллиардов тенге в год", - отметил министр на правительственном часе.

Ему про Ивана,а он про Болвана!Снизив на два часа нагрузку он ой как повысит уровень жизни учителей.А 88 миллиардов на что?На снижение нагрузки?? lol
 
 

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