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Акишев рекомендует казахстанцам быть осторожными при размещении депозитов

Просмотров:415 Опубликовано: Сегодня, 14:50
Акишев рекомендует казахстанцам быть осторожными при размещении депозитов
Фото Турар Казангапов ©
Некоторые игроки банковского рынка могут могут начать агрессивную политику по привлечению депозитов физических лиц в попытке сохранить свои позиции, в связи с чем казахстанцам надо быть осторожными при размещении средств. Об этом заявил глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью изданию The Business Year.

Он отметил, что консолидация банковского сектора является неизбежной. "Тем не менее, я хотел бы снизить риски, хотя некоторые игроки банковского рынка могут начать агрессивную политику по привлечению депозитов физических лиц в попытке сохранить свои позиции на рынке. В этой связи я рекомендую быть более осторожными при размещении средств и обеспечении сохранности в таких ситуациях", - сказал Акишев.

По его словам, возможности для бизнеса значительно сократились. "В 2014 году объем ВВП в долларовом выражении составил приблизительно 221 миллиард долларов США, который сократился в 2016 году приблизительно на 133 миллиарда долларов, и это представляет собой значительное снижение на более чем 80 миллиардов всего лишь за два года", - сказал глава Нацбанка.

По его словам, обсуждается консолидация не только в финансовом секторе, но и в строительной, горнодобывающей промышленности и других отраслях экономики. "Период легких денег закончился, поэтому необходимо искать дополнительное вложение капитала в банки для обеспечения ликвидности. Если организации не имеют средства, необходимо рассмотреть некоторые варианты для слияния их активов и распределения рынка для достижения некоторого эффекта по оптимизации и сокращению затрат на основе оптимизации менеджмента и других мер", - добавил он. Также глава Нацбанка сообщил, что перед финансовым регулятором стоит задача снижения уровня долларизации депозитов до 40 процентов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Союз (Посетители) Сегодня, 16:47
Государство уже ни за что НЕ ОТВЕЧАЕТ. а лишь "прогнозирует" пальцем в небо, предупреждает, обещает и стабильно прожирает (чиновники) наши налоговые и другие отчисления! Акишев - один из этих выкидышей.
 
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  • Крадун
  • Вихрь
 trump (Посетители) Сегодня, 15:50
Цитата: Крадун
Может журналисты паряться???

У них хроническая запарка. А может, сам Даник после вчерашнего подтормаживает.. bokali
 
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  • trump
  • Вихрь
 Крадун (Посетители) Сегодня, 15:29
trump,

Может журналисты паряться???Вон у них недавно одноплатные парламенты появились.Хорошо если они тормозят,а наши перепечатывают не читая.А то страшно становиться!
 
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  • trump
  • Вихрь
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 15:17
я рекомендую быть более осторожными при размещении средств

То есть, глава Нацбанка предлагает воздержаться от всяких вложений в банки? Ну и ну...
Все правильно:
Жизнь не дает никаких гарантий кроме смерти lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
  • nadiuna
  • Крадун
  • Вихрь
 trump (Посетители) Сегодня, 15:11
"В 2014 году объем ВВП в долларовом выражении составил приблизительно 221 миллиард долларов США, который сократился в 2016 году приблизительно на 133 миллиарда долларов, и это представляет собой значительное снижение на более чем 80 миллиардов всего лишь за два года", - сказал глава Нацбанка.

Красиво чешет, но не умно. Сам же поет, что ВВП сократился на 133 млрд за год, но в следующей строке куплета поет о снижении того же ВВП всего-лишь на 80 млрд за два года. Это точно глава нацбанкИ?
Период легких денег закончился

Не для всех, видимо.
Также глава Нацбанка сообщил, что перед финансовым регулятором стоит задача снижения уровня долларизации депозитов до 40 процентов.

Прикалывается, по-ходу.. poka
 
 

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