Акишев рекомендует казахстанцам быть осторожными при размещении депозитов

Некоторые игроки банковского рынка могут могут начать агрессивную политику по привлечению депозитов физических лиц в попытке сохранить свои позиции, в связи с чем казахстанцам надо быть осторожными при размещении средств. Об этом заявил глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью изданию The Business Year.
Он отметил, что консолидация банковского сектора является неизбежной. "Тем не менее, я хотел бы снизить риски, хотя некоторые игроки банковского рынка могут начать агрессивную политику по привлечению депозитов физических лиц в попытке сохранить свои позиции на рынке. В этой связи я рекомендую быть более осторожными при размещении средств и обеспечении сохранности в таких ситуациях", - сказал Акишев.
По его словам, возможности для бизнеса значительно сократились. "В 2014 году объем ВВП в долларовом выражении составил приблизительно 221 миллиард долларов США, который сократился в 2016 году приблизительно на 133 миллиарда долларов, и это представляет собой значительное снижение на более чем 80 миллиардов всего лишь за два года", - сказал глава Нацбанка.
По его словам, обсуждается консолидация не только в финансовом секторе, но и в строительной, горнодобывающей промышленности и других отраслях экономики. "Период легких денег закончился, поэтому необходимо искать дополнительное вложение капитала в банки для обеспечения ликвидности. Если организации не имеют средства, необходимо рассмотреть некоторые варианты для слияния их активов и распределения рынка для достижения некоторого эффекта по оптимизации и сокращению затрат на основе оптимизации менеджмента и других мер", - добавил он. Также глава Нацбанка сообщил, что перед финансовым регулятором стоит задача снижения уровня долларизации депозитов до 40 процентов.
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