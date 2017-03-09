По какому принципу в РК выплачивают пособия по рождению и уходу за детьми

Размеры пособий определены в кратности к МРП, который ежегодно повышается на основе индексации на планируемый уровень инфляции.



Меры социальной поддержки материнства и детства в Казахстане совершенствуются поэтапно с учетом реальных возможностей государственного бюджета. Об этом сообщили в ответе Министерства труда и социальной защиты населения РК на запрос Today.kz.



При этом в ведомстве подчеркнули, что базовый принцип казахстанской модели социальной поддержки – это не обязательство и не гарантия на содержание семей с детьми, а дополнительная помощь семье. В настоящее время выплата пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года регламентируется законом "О государственных пособиях семьям, имеющим детей".

Размер пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 31,41 месячного расчетного показателя (МРП), на четвертого и более – 52,35 МРП.



Выплаты по уходу за ребенком до одного года: на первого ребенка – 5,76 МРП, второго – 6,81, третьего – 7,85, на четвертого и более ребенка – 8,9 МРП.



Напомним, ранее вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова сообщала, что с 1 июля 2017 года планируется увеличить размер пособия по рождению ребенка на 20 процентов. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП. Таким образом, величина выплат на рождение с первого по третьего ребенка вырастет сразу до 86 тысяч, а начиная с четвертого – до 142 тысяч.



Как отметили в МТСЗН, размеры вышеуказанных пособий определены в кратности к МРП, который ежегодно повышается на основе индексации на планируемый уровень инфляции.



"В целом эффективность принимаемых государством мер социальной поддержки материнства и детства подтверждается положительной статистикой рождаемости за последнее время. Так, выросла рождаемость на 11,1 процента в сравнении с 2009 годом. Если в 2009 году родилось 358,8 тысяч детей, то на 1 января 2016 года – 398,6 тысяч детей", - сообщили в ведомстве.