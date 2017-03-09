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Министерство культуры и спорта РК готово примириться с Жаманкуловым

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Министерство культуры и спорта РК готово примириться с Жаманкуловым
Фото Tengrinews.kz
Министерство культуры и спорта РК готово примириться с обвиняемыми по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Министерство культуры и спорта готово примириться с подозреваемыми в порядке медиации, если они все признают свою вину полностью и возместят ущерб государству. Мы поддерживаем обвинительный акт государственного обвинителя", - сказал представитель потерпевшей стороны - Министерства культуры и спорта РК - Асхат Жаксыбеков.

Судья Такен Шакиров сделал ему замечание, что медиации в уголовном деле нет, но есть процессуальное соглашение.

Затем защита режиссера Талгада Жаныбекова ходатайствовала о приглашении в качестве свидетеля бывшего вице-министра культуры и спорта РК Галыма Ахмедьярова. На что судья ответил, что сперва нужно допросить представителя министерства.

Главное судебное разбирательство по этому делу началось сегодня, 9 марта. На скамье подсудимых девять человек: народный артист Тунгышбай Жаманкулов, режиссер Талгад Жаныбеков, исполнительный продюсер фильма "Феникс" Наталья Юдина, управляющий директор по экономике и финансам АО "Казахфильм" Гаукар Искакова, редактор картины Гизат Султанов, индивидуальный предприниматель Илья Коробейников, второй режиссер картины Бижан Абишев, директор съемочной группы в подготовительном периоде "Феникса" Марлен Абишев, представитель ТОО Данияр Маратулы Абдыкадыров. Их обвиняют в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс", в сумме почти 69 миллионов тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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