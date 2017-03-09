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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава комитета МИР РК взят под стражу на два месяца

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Глава комитета МИР РК взят под стражу на два месяца
Фото geology.gov.kz
Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев взят под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"8 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде задержания под стражей в отношении подозреваемого Базарбая Нурабаева сроком на 2 месяца до 6 мая 2017 года", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, по данным Нацбюро по противодействию коррупции, председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Базарбай Нурабаев был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тысяч долларов США от представителя ТОО "Акмола Голд" за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр.

"Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории РК. В данную схему были вовлечены доверенные лица председателя Комитета - его заместитель Н. Курбанов, руководители РГУ "Центрказнедра" и "Южказнедра" А. Нуржаубай и Е. Адильханов, ГУ "РЦГИ "Казгеоинформ" А. Утегенов, руководитель Мангистауской областной инспекции геологии Б. Мутан, а также руководители структурных подразделений Комитета", - говорилось в сообщении.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 20:00
В расход нужно Базарбая, а родню- по миру. По другому их не остановить.
 
 

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