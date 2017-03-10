Сейчас на сайте
2712
объявлений
  • продам Г.Димитровград, 4-комнатную квартиру за 20 500 000 тенге
  • продам Шину за 15 000 тенге
  • продам Тормозные колодки за 1 200 000 тенге
  • продам Насос ГУР за 15 000 тенге
  • Грузоперевозки, 1 000 тенге
  • продам Катер за 3 300 000 тенге
  • сдам в аренду Грузовик КамАЗ Евро-2
 

 
Пятница, 10 Марта
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.81 KZT
  • €1 = 334.46 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лукашенко поручил к 1 мая разобраться со всеми безработными

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Лукашенко поручил к 1 мая разобраться со всеми безработными
.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Об этом глава государства заявил на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА.

«По трудоустройству безработных - я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) - пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним - одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти и оказать помощь», - сказал глава государства.

«Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, - поручил Александр Лукашенко. - И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

Говоря о создании рабочих мест, Президент привел пример, что в Минске порой на работах по благоустройству территории задействована дорогостоящая техника, эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда. «Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», - отметил глава государства.

«Неправда, что у нас нет возможности трудоустроить людей, которые сегодня на бирже труда», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Источник: КАЗИНФОРМ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 11:26
в Минске порой на работах по благоустройству территории задействована дорогостоящая техника, эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда

Мдее...ежели пропагандируют обратный процесс, то уж и не знаю...
которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей

Угу. Обычно на зоне так людей занимают. Для зэков иной работы нет.
Цитата: Джулия
"странный", мягко говоря, батька,

И ведь еще не совсем старый. Чуть за 60!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 10:39
Лови его лови kill стоять, кто без работный ну ка Трудовую книжку покажи stop lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лара Крофт
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:45
заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее.
Случайно у него в советниках не Кушербаев, помнится сразу после его назначения акимом, у нас сразу создал раб места сотням людей и отчитался перед Астаной
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • tolk
  • ДухLess
  • Лара Крофт
 Джулия (Посетители) Сегодня, 09:30
создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», - отметил глава государства.
Легко быть оптмистами. Они все так считаютнаверху, что люди не идут заборы красить потому что ленивые, а не потому что они все детство учились хорошо и потом всю молодость за учебниками провели, чтоб ВУЗ закончить, а теперь им есть места только траншеи копать и лес высаживать. И ничего, что ни одной чисто женской профессии не перечислил, а работать ей все равно надо. Бесит, что так говорит не только "странный", мягко говоря, батька, а и все правители разных уровней и в нашей стране.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сижу читаю. (Гости) Сегодня, 08:48
Цитата: ДухLess
Батьку больше похож на оптимиста,

Ещё тот оптимист. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сижу читаю.
  • Швейк
  • tolk
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 08:44
Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять

Батьку больше похож на оптимиста, чем на реалиста crazy
В Белоруссии снова увеличилось число безработных, - передает из Минска наш бывший корреспондент. lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика