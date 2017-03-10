Сейчас на сайте
2712
объявлений
  • продам Г.Димитровград, 4-комнатную квартиру за 20 500 000 тенге
  • продам Шину за 15 000 тенге
  • продам Тормозные колодки за 1 200 000 тенге
  • продам Насос ГУР за 15 000 тенге
  • Грузоперевозки, 1 000 тенге
  • продам Катер за 3 300 000 тенге
  • сдам в аренду Грузовик КамАЗ Евро-2
 

 
Пятница, 10 Марта
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.81 KZT
  • €1 = 334.46 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Сеуле после импичмента президента произошли столкновения

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 09:26
В Сеуле после импичмента президента произошли столкновения
© REUTERS
Столкновения между сторонниками отстраненного от власти президента Пак Кын Хе и полицией произошли в Сеуле после объявления решения Конституционного суда, признавшего правомочным импичмент главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Два митинга - сторонников и противников Пак Кын Хе - проходили в южнокорейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов. Однако, как сообщила телекомпания NHK, сторонники президента набросились на представителей СМИ, попытались избить корреспондентов, разбить камеры. О пострадавших не сообщается.

В Сеуле после импичмента президента произошли столкновения


Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности в результате импичмента. В пятницу Конституционный суд утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.

Несмотря на подозрения в соучастии по нескольким делам коррупционного скандала, который привел к импичменту, прокуратура не могла возбудить уголовного дела против Пак Кын Хе ввиду ее президентской неприкосновенности. Теперь, после того как она оставит свой пост, нельзя исключить того, что следствие проявит к ее персоне повышенный интерес.

За признание импичмента правомочным проголосовали все восемь судей. По закону новые выборы президента пройдут в течение 60 дней.

С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цой Сун Силь - лучшей подруги президента страны. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

После ареста Цой Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давление на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Ге Ан.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика