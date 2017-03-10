Нападение на супермаркет в Талгаре попало на видео: продавщица обезоружила грабителя

Попытка дерзкого разбойного нападения в Алматинской области попала на видео. Грабитель попытался обчистить кассу супермаркета, расположенного в городе Талгар. Инцидент произошел 9 марта примерно в половине девятого вечера. Эксклюзивная видеозапись оказалась в распоряжении редакции Tengrinews.kz.Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в магазин вошел парень и направился прямиком к кассе. В какой-то момент он вытащил оружие и направил его на продавщицу. Однако женщина не растерялась и начала оказывать активное сопротивление преступнику. К ней на помощь подоспели другая сотрудница супермаркета и мужчина. Первой продавщице удалось выхватить их рук нападавшего оружие и обезвредить мужчину.Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, подозреваемый парень 1994 года рождения задержан. Были ли у задержанного сообщники, сейчас выясняют полицейские."В настоящее время задержанный мужчина согласно статье 128 УПК РК водворен под стражу в изолятор временного содержания Талгарского РУВД. По факту начато уголовное производство по статье "Разбой" УК РК. Выясняются все обстоятельства дела", - проинформировали в полиции.Как стало известно, в руках нападавшего было огнестрельное гладкоствольное оружие 20-го калибра."Оружие официально не зарегистрировано. В настоящее время руководством Талгарского РУВД решается вопрос о соответствующем поощрении лиц, граждан, оказавших содействие в поимке подозреваемого", - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.