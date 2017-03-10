Сейчас на сайте
2712
объявлений
  • продам Г.Димитровград, 4-комнатную квартиру за 20 500 000 тенге
  • продам Шину за 15 000 тенге
  • продам Тормозные колодки за 1 200 000 тенге
  • продам Насос ГУР за 15 000 тенге
  • Грузоперевозки, 1 000 тенге
  • продам Катер за 3 300 000 тенге
  • сдам в аренду Грузовик КамАЗ Евро-2
 

 
Пятница, 10 Марта
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.81 KZT
  • €1 = 334.46 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нападение на супермаркет в Талгаре попало на видео: продавщица обезоружила грабителя

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Нападение на супермаркет в Талгаре попало на видео: продавщица обезоружила грабителя
Кадр из видео / YouTube
Попытка дерзкого разбойного нападения в Алматинской области попала на видео. Грабитель попытался обчистить кассу супермаркета, расположенного в городе Талгар. Инцидент произошел 9 марта примерно в половине девятого вечера. Эксклюзивная видеозапись оказалась в распоряжении редакции Tengrinews.kz.



Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в магазин вошел парень и направился прямиком к кассе. В какой-то момент он вытащил оружие и направил его на продавщицу. Однако женщина не растерялась и начала оказывать активное сопротивление преступнику. К ней на помощь подоспели другая сотрудница супермаркета и мужчина. Первой продавщице удалось выхватить их рук нападавшего оружие и обезвредить мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, подозреваемый парень 1994 года рождения задержан. Были ли у задержанного сообщники, сейчас выясняют полицейские.

"В настоящее время задержанный мужчина согласно статье 128 УПК РК водворен под стражу в изолятор временного содержания Талгарского РУВД. По факту начато уголовное производство по статье "Разбой" УК РК. Выясняются все обстоятельства дела", - проинформировали в полиции.

Как стало известно, в руках нападавшего было огнестрельное гладкоствольное оружие 20-го калибра.

"Оружие официально не зарегистрировано. В настоящее время руководством Талгарского РУВД решается вопрос о соответствующем поощрении лиц, граждан, оказавших содействие в поимке подозреваемого", - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ДухLess
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:14
Цитата: Швейк
Есть женщины в наших селеньях...

Их бабами нежно зовут. Слона на бегу остановят и хобот ему оторвут...

Не стоят эти фантики того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Откуда они знают, что за кисель у этого отморозка в голове - шмальнул бы с дуру и фсе...
Похоже просто недооценили милые дамы опасность, которая им грозила....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 11:10
...хотелось бы узнать чем отблагодарил хозяин этого супермаркета своего сотрудника, который рисковал своей жизнью за его добро. Вангую - даст премию в 5 тыс тенге

Швейк,
ох и сомневаюсь я че-то. Скажет примерно так: "ну ты че впряглась-то? А если б он тебя грохнул, дура... у меня из-за тебя были бы неприятности lol
А вообще девчонке - зачет! Отважная applause

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • ДухLess
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:05
Есть женщины в наших селеньях... dada
Однако, вопрос: продавщица - хозяйка данноного бутика или простой наёмник? Если последнее, то хотелось бы узнать чем отблагодарил хозяин этого супермаркета своего сотрудника, который рисковал своей жизнью за его добро. Вангую - даст премию в 5 тыс тенге. look
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика