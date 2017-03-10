За оскорбительный комментарий под фото с полицейским наказан житель ВКО

Житель Восточного Казахстана, оставивший грубый комментарий под фотографией с изображением стража правопорядка, будет вынужден выплатить почти 230 000 тенге. В действиях молодого мужчины суд усмотрел оскорбление представителей власти, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как стало известно из приговора Глубоковского районного суда, инцидент произошел в конце января этого года. В одной из групп социальной сети "ВКонтакте", посвященной событиям из жизни Усть-Каменогорска, пользователь оставил фотографию, на которой был изображен полицейский рядом с патрульным автомобилем. Также пользователь сообщил, что на одной из улиц города находится немало полицейских и происходит что-то неизвестное. К обсуждению подключились жители областного центра. Как позже установит следствие, 29-летний житель села Прапорщиково, увидев фото, решил оставить под ним оскорбительный комментарий "Парад п..ров".
Нелицеприятное высказывание увидели представители силового ведомства и быстро разыскали молодого человека. В результате комментатор оказался в суде за оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей. Филологическая экспертиза подтвердила, что в высказывании восточноказахстанца содержится прямое оскорбление. Во время заседания подсудимый раскаялся в совершенном проступке. В результате Глубоковский районный суд оштрафовал молодого человека на 100 МРП (226 900 тенге).
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