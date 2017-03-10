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О равенстве зарплат мужчин и женщин высказалась министр Дуйсенова

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 13:01
О равенстве зарплат мужчин и женщин высказалась министр Дуйсенова
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова высказалась по поводу равенства зарплат мужчин и женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу заработной платы хочу сказать так. Если посмотреть на оплату труда учителя-женщины, преподающей математику в Астане, Актобе, Южно-Казахстанской области, то они получают одинаковую зарплату. Потому что у них единые стандарты преподавания. Если касаться зарплаты в горнодобывающей отрасли, во вредном производстве, с другими лицами, которые не работают во вредном производстве, - да, у них есть разница в зарплате в связи с тем, что сложность работы, специфика работы разная. В этой связи говорить о том, что есть дискриминация в заработной плате - я с этим не согласна. Это зависит от объема, сложности и условия работы», - сказала она на пресс-конференции в Правительстве.

«Нужно признать, что женщины у нас в основном работают в сфере услуг, социальной сфере. У нас есть перечень производств, где запрещен труд женщин. Есть очень много льгот по Трудовому кодексу для беременных женщин, имеющих детей до 1 года, до трех лет. Это все сказывается на зарплате», - добавила Дуйсенова.

Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с женской общественностью, посвященной Международному женскому дню, говорил о том, что уровень среднего дохода женщин по-прежнему на треть ниже, чем у мужчин.

«Одна из основных причин - утвержденный Правительством список работ, на которых запрещается применение женского труда. Я как инженер-металлург, начавший трудовой стаж там, знаю, что в политехнический металлургический факультет, в черную металлургию женщин не принимали в студенты. На самом деле, это тяжелейший труд, большая температура, физически сложная работа. Может быть, с одной стороны это забота о женщинах, с другой - вопрос заработной платы. Можно посмотреть, как подойти к этому вопросу. Но надо к единым стандартам привести это все», - заявил Нурсултан Назарбаев.
Источник: КАЗИНФОРМ
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