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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как будут использоваться казахстанские земли, возвращенные Россией

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 13:30
Как будут использоваться казахстанские земли, возвращенные Россией
© ria.ru
Как используют 300 тысяч гектаров земли, которые Россия спустя 22 года аренды возвращает в собственность Казахстана, рассказали в Министерстве обороны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С одной стороны кажется, что мы в связи с прекращением поступления денег за аренду полигона в размере 717 тысяч долларов (в год. - Прим. автора) теряем прибыль. Но на самом деле возврат этих земель в народное хозяйство для использования в сельском хозяйстве, в разведке и добыче, возможно, полезных ископаемых, я думаю, это будет иметь лучший экономический эффект", - заявил журналистам заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров после обсуждения протокола в Сенате.

Он добавил, что для исследования экологического состояния земель полигона была создана специальная комиссия, сформирован пул экспертов из специалистов Министерства обороны и экологов.

"Были проведены космические съемки территорий полигона, произведен облет полигона, изъяты пробы почвы на предмет выявления каких-то вредных и ядовитых веществ. По заключению экспертизы никакого вреда для экологии, для окружающей среды, в том числе для населения, животного и растительного мира не выявлено", - отметил Мухтаров.

Напомним, Россия спустя 22 года аренды вернет в собственность Казахстана земли военного полигона Эмба в Актюбинской области - более 300 тысяч гектаров. Срок соглашения об аренде испытательного полигона истек 1 января 2017 года. Ранее российская сторона уже передала Казахстану все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне, в том числе 15 зданий из жилищно-казарменного фонда.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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DANTE (Посетители) Сегодня, 15:21
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  • Сергей Владимиров
  • RRR
  • nadiuna
 trump (Посетители) Сегодня, 14:35
Как будут использоваться казахстанские земли, возвращенные Россией

Никак.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Ars.eng
 DANTE (Посетители) Сегодня, 14:31
nadiuna,
...как эту землю не используй, уже ТАКИХ деньжищ она не принесет...

Родная земля бесценна...
Можно подумать, те деньги что получали за аренду, шли в казну. Скорей в чей то карман...вам как и мне, они точно не святили. Так что, no effect....
 
-1
  • Ars.eng
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • Сергей Владимиров
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 14:08
...как эту землю не используй, уже ТАКИХ деньжищ она не принесет... umnik
 
 

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