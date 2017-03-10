Как будут использоваться казахстанские земли, возвращенные Россией

Как используют 300 тысяч гектаров земли, которые Россия спустя 22 года аренды возвращает в собственность Казахстана, рассказали в Министерстве обороны РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"С одной стороны кажется, что мы в связи с прекращением поступления денег за аренду полигона в размере 717 тысяч долларов (в год. - Прим. автора) теряем прибыль. Но на самом деле возврат этих земель в народное хозяйство для использования в сельском хозяйстве, в разведке и добыче, возможно, полезных ископаемых, я думаю, это будет иметь лучший экономический эффект", - заявил журналистам заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров после обсуждения протокола в Сенате.
Он добавил, что для исследования экологического состояния земель полигона была создана специальная комиссия, сформирован пул экспертов из специалистов Министерства обороны и экологов.
"Были проведены космические съемки территорий полигона, произведен облет полигона, изъяты пробы почвы на предмет выявления каких-то вредных и ядовитых веществ. По заключению экспертизы никакого вреда для экологии, для окружающей среды, в том числе для населения, животного и растительного мира не выявлено", - отметил Мухтаров.
Напомним, Россия спустя 22 года аренды вернет в собственность Казахстана земли военного полигона Эмба в Актюбинской области - более 300 тысяч гектаров. Срок соглашения об аренде испытательного полигона истек 1 января 2017 года. Ранее российская сторона уже передала Казахстану все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне, в том числе 15 зданий из жилищно-казарменного фонда.
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