Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

ГАЗ-21 «Волга» 1964 года, цена - 5,1 млн тенге

ГАЗ-21 «Волга» 1961 года, цена - 5 млн тенге

Москвич 407 1958 года, цена - 3,6 млн тенге

Москвич 401 1954 года, цена - 3 млн тенге

ГАЗ 20 «Победа» 1948 года предлагают за 6,5 млн тенге

Парковый электромобиль Ford 1911 года модель Т - за 4,3 млн тенге.

А за первый советский послевоенный автомобиль представительского класса «ЗИС-110» 1952 года выпуска владелец просит 160 миллионов тенге.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировано 20 тысяч 726 легковых авто, выпущенных до 1970 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».Также зарегистрировано 507 лимузинов и 123 люксовых автомобилей.По данным МВД, предоставленным на запрос Казинформа, среди автомобилей класса люкс зарегистрировано 78 Rolls-Royce, 32 Maybach, 12 Lamborghini и один Bugatti Veyron.Корреспондент Казинформа изучил цены на такие авто. Стоимость Rolls-Royce на сайте kolesa.kz варьируется от 17 миллионов за автомобиль 1979 года до 180 миллионов тенге за новый Wraith Sternenhimmel Traumkombination 2016 года, Maybach - от 17 до 60 миллионов тенге, Lamborghini - от 16 до 278 млн тенге. А Bugatti Veyron 2014 года продается за 1 млрд 700 млн тенге.Что касается ретро-автомобилей, то на указанном сайте более 250 объявлений. Цены доходят до нескольких десятков миллионов тенге. К примеру, автомобили семейства «Волга» и марки «Москвич» 1950-1960-х годов выпуска предлагаются от 150 тысяч тенге.Среди предлагаемых автомобилей есть и другие представители ГАЗ, а также машины компаний дальнего зарубежья, среди которых «старички», выпущенные более века назад.Всего в стране зарегистрировано 4 миллиона 425 тысяч 770 транспортных средств, из них 3 миллиона 845 тысяч 301 - легковые авто. Таким образом, на 1000 человек приходится 250 машин.