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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

Просмотров:301 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана
Фото с сайта kolesa.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировано 20 тысяч 726 легковых авто, выпущенных до 1970 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также зарегистрировано 507 лимузинов и 123 люксовых автомобилей.

По данным МВД, предоставленным на запрос Казинформа, среди автомобилей класса люкс зарегистрировано 78 Rolls-Royce, 32 Maybach, 12 Lamborghini и один Bugatti Veyron.

Корреспондент Казинформа изучил цены на такие авто. Стоимость Rolls-Royce на сайте kolesa.kz варьируется от 17 миллионов за автомобиль 1979 года до 180 миллионов тенге за новый Wraith Sternenhimmel Traumkombination 2016 года, Maybach - от 17 до 60 миллионов тенге, Lamborghini - от 16 до 278 млн тенге. А Bugatti Veyron 2014 года продается за 1 млрд 700 млн тенге.

Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана


Что касается ретро-автомобилей, то на указанном сайте более 250 объявлений. Цены доходят до нескольких десятков миллионов тенге. К примеру, автомобили семейства «Волга» и марки «Москвич» 1950-1960-х годов выпуска предлагаются от 150 тысяч тенге.

Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

ГАЗ-21 «Волга» 1964 года, цена - 5,1 млн тенге


Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

ГАЗ-21 «Волга» 1961 года, цена - 5 млн тенге


Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

Москвич 407 1958 года, цена - 3,6 млн тенге


Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

Москвич 401 1954 года, цена - 3 млн тенге


Среди предлагаемых автомобилей есть и другие представители ГАЗ, а также машины компаний дальнего зарубежья, среди которых «старички», выпущенные более века назад.

Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

ГАЗ 20 «Победа» 1948 года предлагают за 6,5 млн тенге


Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

Парковый электромобиль Ford 1911 года модель Т - за 4,3 млн тенге.


Автомобилем стоимостью нескольких квартир владеет житель Казахстана

А за первый советский послевоенный автомобиль представительского класса «ЗИС-110» 1952 года выпуска владелец просит 160 миллионов тенге.


Всего в стране зарегистрировано 4 миллиона 425 тысяч 770 транспортных средств, из них 3 миллиона 845 тысяч 301 - легковые авто. Таким образом, на 1000 человек приходится 250 машин.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
 Мэри Джейн (Посетители) Сегодня, 14:57
А МВД может объяснить происхождение денег ,на автомобили люкс класса.Или своих не палим ?
 
 

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