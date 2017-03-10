В МВД опровергают сообщения о массовом самоубийстве участников группы "КИТ"

В Министерстве внутренних дел РК опровергли информацию о массовом самоубийстве детей в воскресенье, которое распространялась по мессенджерам и в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5 000 человек). Не рекомендуется в это воскресенье отпускать от себя ребенка - НИКУДА - даже в соседний подъезд, магазин, к другу и так далее. Полиция рекомендует родителям: в субботу и в воскресенье дети должны быть под присмотром, во многих городах страны планируется массовое самоубийство детей! Предупредить всех родителей! Максимальный репост!", - такое сообщение гуляет по мессенджерам и социальным сетям.



В МВД заявили, что это сообщение не распространяли полицейские.



"В социальных сетях со ссылкой на органы внутренних дел распространяется информация предупредительного характера о якобы возможных акциях суицидальных групп. Мы не подтверждаем данную информацию. Органы внутренних дел информируют граждан только через официальные каналы связи", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.



Алмас Садубаев напомнил, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.