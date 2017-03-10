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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МВД опровергают сообщения о массовом самоубийстве участников группы "КИТ"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:03
В МВД опровергают сообщения о массовом самоубийстве участников группы "КИТ"
© Instagram
В Министерстве внутренних дел РК опровергли информацию о массовом самоубийстве детей в воскресенье, которое распространялась по мессенджерам и в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5 000 человек). Не рекомендуется в это воскресенье отпускать от себя ребенка - НИКУДА - даже в соседний подъезд, магазин, к другу и так далее. Полиция рекомендует родителям: в субботу и в воскресенье дети должны быть под присмотром, во многих городах страны планируется массовое самоубийство детей! Предупредить всех родителей! Максимальный репост!", - такое сообщение гуляет по мессенджерам и социальным сетям.

В МВД заявили, что это сообщение не распространяли полицейские.

"В социальных сетях со ссылкой на органы внутренних дел распространяется информация предупредительного характера о якобы возможных акциях суицидальных групп. Мы не подтверждаем данную информацию. Органы внутренних дел информируют граждан только через официальные каналы связи", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Алмас Садубаев напомнил, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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trump (Посетители) Сегодня, 16:19
Алмас Садубаев напомнил, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Если предусмотрена ответственность- привлекайте к ответу. Эта рассылка- реклама "Синего кита". Вчера, вроде, по ящику показывали росновости. Их президент дал четкое указание на поправки в закон, к статье о доведении до самоубийства. А что у нас? Рекламная рассылка? Работайте, деятели.
 
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  • trump
 Bob007 (Посетители) Сегодня, 16:09
Не получал никаких таких СМС. Детей нужно контролировать и вместе заниматься какими то общими домашними делами, тогда и не будет повода бояться этого сумашествия
 
 

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