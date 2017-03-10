Назарбаев: Всех волнует целостность нашей страны

Нурсултан Назарбаев выступил на церемонии публичного подписания Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На торжественной церемонии Президент обратился ко всем гражданам Казахстана.
"Сегодня мной будет подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Он имеет важнейшее значение для страны. Нынешняя реформа – закономерный результат развития нашего государства. Мы молодая страна, строящая свою государственность. Нам необходимо отвечать требованиям изменяющегося мира как в экономике, так и в политике", - сказал в своем выступлении Назарбаев.
Глава государства отметил, что ряд полномочий Президента делегируется другим ветвям власти. Правительство усилит свою самостоятельность и ответственность за принимаемые решения. Парламент получит новые полномочия для контроля деятельности правительства и исполнительных органов. Будут упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости нашей страны.
Политическая система, по словам Президента, обретет большую степень демократичности и устойчивости. Вместе с тем, базовым фундаментом Республики Казахстан остается президентская форма правления.
"При обсуждении проекта закона общественность высказывала свои опасения касательно ослабления президентской власти. Всех волнует целостность нашей страны, стабильность государства, единство и дружба народа. Власть станет более сбалансированной, гибкой и эффективной. Принимаемые изменения системны по своей сути, они получили широкий общественный резонанс и одобрение.
Выражаю искреннюю благодарность и признательность членам Рабочей группы, депутатам Парламента и всем казахстанцам за поддержку и неоценимый вклад в реализацию конституционной реформы. Я также ценю то, что мой труд во благо Родины народные избранники предложили отметить особой поправкой в Конституцию. Это стимулирует, вызывает уверенность и силу для проведения дальнейших реформ в интересах нашего народа", - отметил Назарбаев.
Президент напомнил гражданам Казахстана о важности объединения усилий для достижения стратегической цели – вхождение страны в число 30-ти развитых стран мира, добавив, что обновленная Конституция как раз и стала ответом страны на глобальные выховы времени.
"Стремительная технологическая революция в современном мире формирует новую реальность в глобальной экономике, о чем было сказано в Послании. Уверен, вместе мы сможем обеспечить успешное развитие государства и процветание нашего народа в XXI веке. В этом состоит основная цель реформ – сохранить наше единство, дружбу, взаимопонимание, равенство граждан по этническому, языковому и конфессиональному принципам. Благодаря этой сплоченности мы неоднократно побеждали. Следуя этим постулатам, мы достигнем новых побед.
Поздравляю всех казахстанцев с принятием изменений в Основной закон, открывающих новый этап нашей суверенной политической истории", - заключил Главы государства.
Напомним, подписанный Президентом закон позволил депутатам Мажилиса назначать министров. Также в Конституции закреплен вклад Назарбаева в строительство Казахстана.
"Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными", - говорится в пункте 2 статьи 91 Конституции.
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