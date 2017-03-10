Пенсионная система перейдет на три источника финансирования

В Казахстане проводится поэтапная модернизация пенсионной системы, направленная на формирование многоуровневой системы, диверсифицированной по источникам. Об этом на брифинге в правительстве РК рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Начиная с 1998 года государство продолжает выплачивать солидарные пенсии гражданам, имеющим трудовой стаж на 1 января 1998 года, а с 2005 года выплачиваются базовые пенсии. Эти выплаты обеспечивают базовый уровень. Также с 1998 года все казахстанцы перечисляют 10% от зарплаты в накопительный пенсионный фонд. Третий уровень — это работодатели, которые с 2020 года будут перечислять обязательные 5% взносы за каждого работника. Таким образом, наша система будет иметь 3 источника финансирования, она будет более диверсифицированной. Мировая практика показывает, что система, имеющая несколько уровней, более устойчива и позволяет получить адекватные размеры пенсий», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.



Министр отметила, что к 2020 году новая модель пенсионного обеспечения будет полностью сформирована, в дальнейшем предусматривается только ее развитие.



Кроме того, как рассказала глава ведомства, с 1 июля 2018 года пенсии казахстанцев повысятся до 45% к уровню 2016 года.



«По поручению главы государства мы предусмотрели поэтапное повышение пенсий в 2017—2018 годах. С 1 июля 2017 года размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9%-ного повышения в начале года; размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7%-ного повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. В связи с увеличением прожиточного минимума до 16% с 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии. С 1 июля 2018 года будет изменена методика назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Мы ожидаем, что с 1 июля 2018 года средние размеры пенсий (с учетом базовой пенсии) будут повышены до 45% по отношению к уровню 2016 года», — сообщила Тамара Дуйсенова.



Напомним, благодаря предстоящему повышению пенсионных выплат с 1 июля 2017 года минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 117 тенге до 66 676 тенге.



С учетом прогнозируемого роста пенсионных выплат до 45% (в 2017—2018 гг.) с 1 июля 2018 года средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) в Казахстане составит 80 991 тенге.