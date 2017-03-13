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Талдыкорганец опубликовал запись, которая может обернуться скандалом в полиции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Талдыкорганец опубликовал запись, которая может обернуться скандалом в полиции
© Arnapress.kz
На канале "Талдыкорганец" в YouTube опубликована аудиозапись, на которой, как утверждает автор, записан разговор с представителем правоохранительных органов.

В пояснении к ролику говорится, что инцидент произошел в Талдыкоргане поздно вечером 11 марта. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехали два друга. Заподозрив, что они находятся в нетрезвом состоянии, полицейские попросили одного из них дыхнуть в свернутые кульком водительские документы. Друзья категорически отрицали, что они выпили. Тогда стражи порядка посадили одного из них в полицейскую машину, а автомобиль, где сидел другой, попытались отвезти на штрафстоянку. Далее начинается интересный диалог, который вы сможете послушать в прикрепленном материале.



"Лично для меня полицейский - это такой же государственный служащий, например, как сотрудник акимата или ЦОНа. Одни полицейские гибнут на дорогах, на заданиях, защищая нас, обслуживая население, другие - пытаются что-то "поиметь" с нас, как минимум мешают нашей работе, отнимают у нас наше время, бензин и нервы. Они не имеют права так разговаривать с нами, со свободными гражданами, при этом запрещая нам появляться на улицах или пытаться выгнать нас из своего же имущества. Если они нас подозревают в вождении в нетрезвом виде - они должны действовать в рамках существующих правил", - пишет автор.
Источник: Tengrinews.kz
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