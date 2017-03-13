В Нацбанке прокомментировали потенциальную покупку Народным банком пакета акций Казкома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков прокомментировал потенциальную сделку по покупке АО «Народный банк Казахстана» пакета акций АО «Казкоммерцбанк».



В первую очередь, О. Смоляков отметил, что «в соответствии с требованиями законодательства реализация потенциальной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства».



«Для реализации потенциальной сделки по покупке Народным банком акций АО «Казкоммерцбанк» необходимо проведение совместной независимой проверки качества активов АО «Казкоммерцбанк» со стороны Национального Банка и Народного банка. Количественные параметры потенциальной сделки будут определены после получения результатов независимой проверки, с публичным раскрытием полученной информации», - сказал О. Смоляков, отметив, что «базовым условием возможного вхождения Народного банка в капитал АО «Казкоммерцбанк» является докапитализация финансового института до уровня, достаточного для обеспечения его бесперебойной работы».



О. Смоляков акцентировал внимание на том факте, что существенная доля кредитного портфеля АО «Казкоммерцбанк» (более 50%) представлена обязательствами АО «БТА Банк». При этом активы «БТА Банка» относятся к активам с так называемым длительным горизонтом восстановления стоимости. Как следствие, они не формируют достаточный уровень финансовых потоков необходимых для их содержания АО «Казкоммерцбанк». Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости АО «Казкоммерцбанк», по словам О. Смолякова, необходимо на первом этапе отделить активы БТА Банка от АО «Казкоммерцбанк». Оператором на этом этапе выступит АО «Фонд проблемных кредитов». В дальнейшем необходимо обеспечить вовлечение данных активов в экономический оборот в рамках проектов государственно-частного партнерства, в том числе региональных программ развития.



Напомним, ранее Национальный Банк сообщал о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством РК, Национальным Банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк» о потенциальной сделке по покупке пакета акций АО «Казкоммерцбанк».



АО «Казкоммерцбанк» является крупнейшим системообразующим банком Республики Казахстан с обширной филиальной сетью, большой клиентской базой юридических и физических лиц, значительной депозитной базой и существенной долей на платежном и межбанковском рынках.



Примечание: Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» передан в собственность Правительства Республики Казахстан. Основной целью деятельности Фонда является реализация мер, направленных на улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа. Основными видами деятельности АО «ФПК» являются: выкуп проблемных кредитов банков второго уровня; управление выкупленными активами банков второго уровня; эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.