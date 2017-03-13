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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы перешли в режим жесткой экономии

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Казахстанцы перешли в режим жесткой экономии
Фото из открытых источников
Около 75% казахстанцев считают, что сейчас не самое благоприятное время для того чтобы тратить. Об этом сообщила старший консультант по работе с клиентами Nielsen Kazakhstan Анна Касымова на Central Asia Fashion Spring 2017, передает LS.

Она отметила, что, по результатам исследования их компании, 74% жителей страны вошли в режим экономии. Из них порядка 58% начали меньше тратить на одежду, 51% - на развлечения вне дома, 41% - на короткие отпуска.

"Примечательно, что на покупках девайсов (смартфоны, телевизоры и прочая техника) казахстанцы стали экономить меньше. Если раньше этот показатель составлял 42%, то сейчас 38%. Это говорит о том, что наше население не готово отказаться от тех же айфонов", - пояснила Касымова.

Она добавила, что 29% опрошенных сокращают расходы на еду вне дома, 26% - на длительные отпуски, 20% - на товары, 15% - на ремонт.

"Если раньше казахстанцы не экономили на детских товарах, то сейчас даже на них сократились затраты", - отметила старший консультант компании.

При этом, согласно исследованию, 79% людей имеют свободные деньги, которые остаются после покрытия обязательных расходов. 31% населения тратит средства на одежду, 29% - на развлечения вне дома, 28% - на погашение долгов и кредитов плюс откладывают в депозиты, 24% сберегают, 21% откладывают на отпуск.

"Тут нужно понимать, что люди все еще покупают одежду, но экономят на ней качественно и количественно. То есть если раньше девушка брала три платья по средней цене, то сейчас она берет одно дешевое. Если люди три раза в месяц ходили в кино, то сейчас обходятся одним посещением", - объяснила Касымова.

Она добавила, что, согласно ожиданиям, если ничего не предпринять, покупательская способность продолжит снижаться.

"16% людей, экономивших на одежде, продолжат это делать и будут потеряны для продавцов. 17% не станут снова есть вне дома, 17% продолжат экономить на отдыхе, 14% - на девайсах. Потеря покупателей связана с тем, что люди привыкнут экономить, поймут, что могут обойтись без этих вещей и продолжат так жить", - озвучила спикер свои прогнозы.

Также старший консультант заметила, что ситуация на рынке должна сбалансироваться и рост инфляции должен снизиться в два раза. В связи с этим у людей появятся деньги, несмотря на то, что реальные доходы снижаются.

В целом среди основных опасений на I полугодие 2017 года у казахстанцев основное - рост цен на продукты питания - 28%. На втором месте экономика – 21%, на третьем – проблема трудоустройства – 17%. Впервые среди страхов казахстанцев проявилась боязнь терроризма – 10%.

"Все эти факторы влияют на покупательскую способность и это нужно учитывать. Индекс покупательского доверия достаточно высок - 77 пунктов. Однако впервые за годы сборов данных этот показатель в стране снизился: на три пункта. Но в целом, он гораздо выше, чем в России (63 пункта)", - отметила Касымова.

Она объяснила, что людей нужно привлекать, добавив, что в основном население настроено позитивно. 40% сомневаются в выходе из кризиса в ближайшие полгода, 14% настроены позитивно, 45% пребывают в неопределённости. В соседней России негативного мнения придерживаются 54% населения, в Беларуси – 71%, в Украине – 66%.

"Люди живут неопределенностью и снова задумались о ценах. В такой реальности они не готовы тратить. Однако казахстанцы очень брендозависимы. При этом видно, что население стало реагировать на промоакции. Думаю, сейчас бизнесменам необходимо объединить бренды с промоакциями, чтобы начать лучше воздействовать на потребителей", - заключила Касымова.
Источник: LS-финансовый журнал
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Комментарии ( 10 )

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pic (Посетители) Сегодня, 12:35
Стал есть меньше овощей и мяса, больше мскарон и риса. Я экономлю или гроблю свой организм? question
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • trump
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 12:12
Разговаривают пенсионеры, муж с женой:
- Давай бросим мясо есть!
- А, зачем?
- Станем экономными людьми!
- Может, пить и курить тоже бросим?
- Отличная идея, только куда деньги девать будем? lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Валерий_М
  • тишка
  • trump
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:09
Mestnyi,
Умейте читать между строк: режим жесткой экономии в переводе на человеческий означает "положили зубы на полку" crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • trump
  • Краснов
  • Димон
  • Швейк
  • kolek
  • Валерий_М
  • тишка
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:50
Цитата: Димон
А теперь вспомним утверждение НАНа,об том как выгодно оказалось провести девальвацию

Ну так все правильно. Для них выгодно. Они и мы это 2 разных понятия.
Знакомая пенсионерка, одна тут живет (родни нет никого). Так вот если до девальвации она как то еще выживала со своей минимальной пенсией (что то около 40 тыс. тенге), то сейчас 2 недели в месяц тупо голодает.
Если бы добрые люди не подкармливали ее, померла бы уже давно с голодухи.

Это можно назвать режимом жесткой экономии?
Мне кажется, что такой режим называется полный абзац...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Краснов
  • Mestnyi
  • kolek
  • Крадун
  • тишка
 trump (Посетители) Сегодня, 11:49
Цитата: патриотка
будет конец этому бесспределу.может правительство придет к какому то решению

Правительству наплевать на всех и вся. Тут не до экологии- нужно успеть нахапать и благополучно чухнуть за бугор.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:47
Қазақстан халқының сатып алу қабілеттілігі төмендеп жатқаны рас. Бұл өте жаман. Өйткені бұл, бүкіл еліміздің үнемиетіне әсер етеді ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • тишка
  • a_star_ta
 патриотка (Посетители) Сегодня, 11:43
была информация что можно через соц.сети обратиться к правительству о росте цен.мне интересно они значит не в курсе что цены у нас такие.и растут они не по дням.так вот они объясняют удорожание в связи с тем, что не снижается покупательская способность.не это ли парадокс.мало что цены на продукты растут . растут и коммунальные услуги.маэк бесконца поднимает тарифы.будет конец этому бесспределу.может правительство придет к какому то решению
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
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  • Краснов
  • Швейк
  • тишка
  • a_star_ta
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:39
"Да, в этой жизни надо что-то менять" - сказал еврей и открыл обменный пункт.
К сожалению, не все казахстанцы смогут это сделать. unsmile
 
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 Димон (Посетители) Сегодня, 11:26
А теперь вспомним утверждение НАНа,об том как выгодно оказалось провести девальвацию sila !

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает что chih ,власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 11:21
Также старший консультант заметила, что ситуация на рынке должна сбалансироваться и рост инфляции должен снизиться в два раза. В связи с этим у людей появятся деньги, несмотря на то, что реальные доходы снижаются.

Странная сказка..
 
 

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