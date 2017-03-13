Казахстанцы перешли в режим жесткой экономии

Около 75% казахстанцев считают, что сейчас не самое благоприятное время для того чтобы тратить. Об этом сообщила старший консультант по работе с клиентами Nielsen Kazakhstan Анна Касымова на Central Asia Fashion Spring 2017, передает LS.



Она отметила, что, по результатам исследования их компании, 74% жителей страны вошли в режим экономии. Из них порядка 58% начали меньше тратить на одежду, 51% - на развлечения вне дома, 41% - на короткие отпуска.



"Примечательно, что на покупках девайсов (смартфоны, телевизоры и прочая техника) казахстанцы стали экономить меньше. Если раньше этот показатель составлял 42%, то сейчас 38%. Это говорит о том, что наше население не готово отказаться от тех же айфонов", - пояснила Касымова.



Она добавила, что 29% опрошенных сокращают расходы на еду вне дома, 26% - на длительные отпуски, 20% - на товары, 15% - на ремонт.



"Если раньше казахстанцы не экономили на детских товарах, то сейчас даже на них сократились затраты", - отметила старший консультант компании.



При этом, согласно исследованию, 79% людей имеют свободные деньги, которые остаются после покрытия обязательных расходов. 31% населения тратит средства на одежду, 29% - на развлечения вне дома, 28% - на погашение долгов и кредитов плюс откладывают в депозиты, 24% сберегают, 21% откладывают на отпуск.



"Тут нужно понимать, что люди все еще покупают одежду, но экономят на ней качественно и количественно. То есть если раньше девушка брала три платья по средней цене, то сейчас она берет одно дешевое. Если люди три раза в месяц ходили в кино, то сейчас обходятся одним посещением", - объяснила Касымова.



Она добавила, что, согласно ожиданиям, если ничего не предпринять, покупательская способность продолжит снижаться.



"16% людей, экономивших на одежде, продолжат это делать и будут потеряны для продавцов. 17% не станут снова есть вне дома, 17% продолжат экономить на отдыхе, 14% - на девайсах. Потеря покупателей связана с тем, что люди привыкнут экономить, поймут, что могут обойтись без этих вещей и продолжат так жить", - озвучила спикер свои прогнозы.



Также старший консультант заметила, что ситуация на рынке должна сбалансироваться и рост инфляции должен снизиться в два раза. В связи с этим у людей появятся деньги, несмотря на то, что реальные доходы снижаются.



В целом среди основных опасений на I полугодие 2017 года у казахстанцев основное - рост цен на продукты питания - 28%. На втором месте экономика – 21%, на третьем – проблема трудоустройства – 17%. Впервые среди страхов казахстанцев проявилась боязнь терроризма – 10%.



"Все эти факторы влияют на покупательскую способность и это нужно учитывать. Индекс покупательского доверия достаточно высок - 77 пунктов. Однако впервые за годы сборов данных этот показатель в стране снизился: на три пункта. Но в целом, он гораздо выше, чем в России (63 пункта)", - отметила Касымова.



Она объяснила, что людей нужно привлекать, добавив, что в основном население настроено позитивно. 40% сомневаются в выходе из кризиса в ближайшие полгода, 14% настроены позитивно, 45% пребывают в неопределённости. В соседней России негативного мнения придерживаются 54% населения, в Беларуси – 71%, в Украине – 66%.



"Люди живут неопределенностью и снова задумались о ценах. В такой реальности они не готовы тратить. Однако казахстанцы очень брендозависимы. При этом видно, что население стало реагировать на промоакции. Думаю, сейчас бизнесменам необходимо объединить бренды с промоакциями, чтобы начать лучше воздействовать на потребителей", - заключила Касымова.