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Младенец в алматинской мусорке: Премьер-министра просят заняться проблемой выброшенных детей

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Младенец в алматинской мусорке: Премьер-министра просят заняться проблемой выброшенных детей
.
После случая с младенцем, найденным в мусорном баке в Алматы общественный деятель, блогер и мать шестерых детей Алия Садырбаева обратилась к Премьер-министру страны Б.Сагинтаеву с просьбой создать профильное министерство, которое могло бы заниматься проблемой брошенных новорожденных детей, упадка нравственных устоев, передает Zakon.kz.

"Сколько же можно? Вот уже почти целый год я пытаюсь привлечь внимание к проблемам выброшенных младенцев, упадка моральных и нравственных устоев в обществе, воспитания детей. Вдумайтесь, где так часто находят брошенных новорожденных детей? В мусорном баке! Это же уму непостижимо! Относиться к детям, как к мусору!", - пишет Алия на своей странице, отмечая, что на уровне возмущения происходящим все и заканчивается.

"Устав от преступного молчания ответственных государственных органов, я, Садырбаева Алия Балатбековна, обращаюсь к Премьер-Министру Республики Казахстан, Сагинтаеву Б.А.:

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Неужели для государства жизнь гражданина не имеет никакой ценности? Что можно сказать об обществе, в котором убийства и покушения на убийства младенцев становятся регулярным событием, а насилие над женщинами, детьми и педофилия носят массовый характер?

К сожалению, сложные проблемы зачастую имеют легкие для понимания неправильные решения. Когда хворь угнездилась в организме, бороться не с причинами болезни, а преимущественно утолять терзающую боль — значит потворствовать недугу. Тенденция повышения уровня криминальной смертности новорожденных свидетельствует об очевидном — глубинном, мировоззренческом — нездоровье нашего общества. И чем бы ни обосновывалось детоубийство: боязнью родительского гнева и общественного порицания, материальной неустроенностью и недостаточностью государственной поддержки материнства и детства, истинная причина этого преступления заключается в гнетущей атмосфере бездуховности, аморальном расширении границ дозволенного, сопряженном с повсеместным насаждением идеологии личного успеха.

И во всей этой неразберихе мы не видим и не знаем, кто и когда будет серьезно и ответственно заниматься проблемами этих несчастных женщин и детей! Не мне Вам говорить, что дети – это будущее нашего Государства! И какое будет отношение к ним - такое будущее нас и ждет!

Бакытжан Абдирович, как общественный деятель, как человек, душой болеющий за будущее Казахстана, за будущее нашей нации, я предлагаю создать Министерство по делам женщин и семьи. Именно подобный орган должен взять на себя ответственность за реализацию политики в области нравственно-духовного воспитания детей и молодежи, за защиту прав женщин и детей!

Я очень надеюсь, что Ваше вмешательство в решение данной проблемы положит конец всему этому ужасу!", - обратилась многодетная мать к Премьер-министру страны.

Напомним, утром 11 марта в Алматы в мусорном баке, расположенном на пересечении улиц Богенбайбатыра - Байтурсынова обнаружили новорожденного ребенка. Как сообщили в пресс-службе ДВД города, найденыша сразу же госпитализировали в первую городскую больницу. Параллельно следственно-оперативная группа приступила к выяснению всех обстоятельств. Вскоре роженицу нашли. Она является студенткой одного из вузов, училась на втором курсе. Девушка также была в тяжелом состоянии, ее увезли в больницу. А найденный малыш не выжил. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.119 УК РК - Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Джулия (Посетители) Сегодня, 15:45
Я так и не поняла к чему она призывает? Что конкретного ждет от премьер-министра? Духовности мало? Так вроде за последние 25 все в религию впали с неистовостью,как в средневековье, все традиции предков глубокой старины вспомнили и исполнять стали досконально. И надо же... не помогает оказывается.
На мусорку выбрасывают только те, кто боится что ее закидают камнями осудят религиозные и высокодуховные родственники, иначе бы нормально проносила бы родила бы и оставила бы в роддоме, если бы настолько уж ребенок в ее планы не входил. По сути нет никаких больших препятствий оставлять в больнице, никто особо не уговаривает сейчас, не припугивает, не грозит судом и т.п. К нормальной жизни надо народ возвращать, которая поддавалась логике и когда понимали что всякое с молодой девушкой может случиться в большом городе и как выйти из этого положения - это вопрос ее воспитания и возможностей. Нормальная семья, для которой ее ребенок важнее и ценнее чем мнения родственников и соседей о ней, никогда бы не позволила бы чтобы ребенок остался в детдоме, а в крайнем случае усыновили бы малыша, выдав за своего, чтобы дочке судьбу не усложнять.
А вот чтобы выбросить живое создание на мусорку - это же насколько надо иметь черствую душу! Тут за кошек дворовых переживаешь, ходишь им еду и питье выносить и стараешься будочку соорудить из коробок, чтоб в холод согрелись, а ребенка на помойку... Может кошек не хватало этим детям в детстве?

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 trump (Посетители) Сегодня, 14:31
Убивать нужно тех, кто экономит на контрацептивах.
 
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  • kk13
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:26
надо приравнять данное деяние к статье умышленное убийство

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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