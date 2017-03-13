В Комитете МНЭ РК прокомментировали случай с необычным рисом из алматинского магазина

В Комитете по защите прав потребителей (КЗПП) МНЭ РК прокомментировали случай с необычным рисом, который были приобретен в одном из городских магазинов. Как сообщила корреспонденту Tengrinews.kz руководитель Управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета Айгерим Садуова, до этого времени в территориальные органы и центральный аппарат Комитета казахстанские потребители с жалобами на пластмассовый рис не обращались."Случаи завоза пластмассового риса на территорию РК не выявлены, так как в ходе проведения мониторинга каждый месяц мы отслеживаем продажу крупяных изделий. У нас есть статистика нарушений по продаже риса и других крупяных изделий, но там нарушения касаются части маркировки, микробиологических и санитарно-химических показателей, или в части указания единого знака обращения. У нас были случаи, когда в крупе содержалась плесень, из-за неправильных условий хранения, или неправильное условие технологии приготовления риса. Но в составе круп пластмассовых каких-то веществ не было выявлено", - сообщила Садуова.При этом Садуова отметила, что сотрудники Комитета не имеют полномочий проверить магазин, в которым были приобретена странная крупа."Так как сам потребитель, который приобрел продукцию, официально в наше территориальное подразделение не обращался, и мы не имеем сведений о магазине, проверить этот магазин не представляется возможным. Потому что статья 144 Предпринимательского Кодекса гласит, что основанием для проверки является обращение физического или юридического лица по конкретному факту нарушения. В данном случае, этот мужчина может обратиться к нам, приложить чек из магазина, возможно какие-то фото, или просто письменно написать обращение с указанием адреса магазина. Тогда то мы через ЦПСИ Генпрокуратуры можем провести проверку", - отметили в КЗПП.При этом специалисты не исключают, что употреблении продукта с содержанием посторонних веществ, несвойственных для продуктов питания, может вызвать "негативные последствия" в виде несварения желудка или какие-то другие реакции."Факта пищевой токсикоинфекции скорее всего не будет, просто может вызвать другие заболевания. Потому что это получается продукт, который не будет перевариваться, естественно будет приносить дискомфорт, выделять какие-то вредные вещества", - подытожили в Комитете по защите прав потребителей.Напомним, ранее житель Алматы снял на видео необычный рис, который он приобрел в одном из городских магазинов."На прилавке лежало несколько пакетиков, с виду красивый, прозрачный, приличный такой рис. Вчера хотел сварить, промыл несколько раз, смотрю - видоизменяется рис на глазах, стал какой-то наполовину белый, наполовину прозрачный. Потом за пять минут весь побелел. Я взял его просто руками, начал тереть между пальцами - рис весь превратился в порошок ", - рассказал житель Алматы по имени Владимир. Он также отметил, что когда перебирал рис, в нем не было ни одного мелкого камушка и соринки, содержимое пакета было идеальным.Мужчина предполагает, что купил китайский пластиковый рис. По его словам, подозрительную крупу они есть не стали. Купленное он поспешил выкинуть на мусорку."Хочу предупредить алматинцев, чтобы они были осторожны при покупке риса. Я сам первый раз с таким столкнулся, очень неприятная ситуация", - отметил покупатель.