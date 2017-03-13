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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Минздраве назвали причины отказа родителей от вакцинации детей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:48
В Минздраве назвали причины отказа родителей от вакцинации детей
.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК назвали главные причины отказа казахстанских родителей от вакцинации детей.

Как отметила на брифинге в СЦК главный эксперт Департамента по организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева, на сегодня охват вакцинацией детей целевой группы ежегодно в Казахстане составляет 95%.

«То есть мы соответствуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Благодаря этому на сегодняшний день среди детей не зарегистрированы случаи заболевания дифтерией, полиомиелитом. Снизилась более чем в 19 раз заболеваемость корью», - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Минздрава также добавила, что с момента внедрения вакцинации против вирусного гепатита "B" c 1998 года на сегодняшний день заболеваемость вирусным гепатитом среди детей снизилась более чем в тысячу раз.

«Вместе с тем надо отметить, что на сегодня имеют место отказы родителей от вакцинации. Одной из основных причин являются личные убеждения родителей и убеждения по религиозным мотивам, а также имеют место отказы по причине негативных информаций в СМИ. Пользуясь возможностью, хотела бы попросить представителей СМИ объективно и достоверно отражать информации касательно вопросов вакцинации», - подчеркнула Гульнара Сарсенбаева.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 1 )

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  • Mestnyi
  • nadiuna
 trump (Посетители) Сегодня, 15:12
То есть мы соответствуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Рекомендациям не соответствуют, а следуют.
Благодаря этому на сегодняшний день среди детей не зарегистрированы случаи заболевания дифтерией, полиомиелитом. Снизилась более чем в 19 раз заболеваемость корью

А кто из вас подсчитал, во сколько раз выросло количество детей-аутистов, аллергиков, больных ДЦП?
также имеют место отказы по причине негативных информаций в СМИ. Пользуясь возможностью, хотела бы попросить представителей СМИ объективно и достоверно отражать информации касательно вопросов вакцинации», - подчеркнула Гульнара Сарсенбаева.

Если заткнуть СМИ то вы уничтожите будущие поколения.
Кто ответил за детей, отравленных в Узене? За сколько продаются нынче министры?
 
 

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