В Минздраве назвали причины отказа родителей от вакцинации детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК назвали главные причины отказа казахстанских родителей от вакцинации детей.
Как отметила на брифинге в СЦК главный эксперт Департамента по организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева, на сегодня охват вакцинацией детей целевой группы ежегодно в Казахстане составляет 95%.
«То есть мы соответствуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Благодаря этому на сегодняшний день среди детей не зарегистрированы случаи заболевания дифтерией, полиомиелитом. Снизилась более чем в 19 раз заболеваемость корью», - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Представитель Минздрава также добавила, что с момента внедрения вакцинации против вирусного гепатита "B" c 1998 года на сегодняшний день заболеваемость вирусным гепатитом среди детей снизилась более чем в тысячу раз.
«Вместе с тем надо отметить, что на сегодня имеют место отказы родителей от вакцинации. Одной из основных причин являются личные убеждения родителей и убеждения по религиозным мотивам, а также имеют место отказы по причине негативных информаций в СМИ. Пользуясь возможностью, хотела бы попросить представителей СМИ объективно и достоверно отражать информации касательно вопросов вакцинации», - подчеркнула Гульнара Сарсенбаева.
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