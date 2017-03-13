Более тысячи казахстанцев выпустили на свободу по амнистии

С декабря 2016 года по февраль 2017 года под амнистию попали более 10 тысяч казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Согласно сведениям, предоставляемым Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК судебными органами, за периоды с 13 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года в отношении 10 761 лица судами удовлетворены представления об освобождении от наказания или смягчении наказания вследствие издания акта об амнистии", - сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.
Из этого количества 1168 человек вышли на свободу: в отношении 792 казахстанцев прекращены досудебные расследования, а 376 осужденных освобождены от уголовной ответственности по приговорам судов.
Больше всего уголовных дел прекращены на стадии досудебного расследования по статье 286 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта" - 166, восемь осужденных отпущены на свободу по приговору суда.
По статье 188 УК РК "Кража" на свободу вышли 124 осужденных, в отношении 36 подозреваемых прекращены уголовные дела.
По два осужденных за убийство, совершенное при превышении необходимой самообороны, и причинение смерти по неосторожности освобождены судом.
В отношении 34 мам и пап, которые не платили алименты, прекращены уголовные дела, и один осужденный вышел на свободу.
31 мошенник освобожден из колонии, а 33 подозреваемых по этой статье избежали уголовной ответственности.
Уголовные дела прекращены в отношении 20 подозреваемых в угоне автомобиля и восемь осужденных отпущены на свободу.
Шесть хулиганов освобождены из мест заключения, а в отношении 11 подозреваемых прекращены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в отношении восьми лиц, подозреваемых по коррупционным статьям, прекращено уголовное дело. Также 18 осужденных освобождены по амнистии. Два осужденных за изнасилование из Актобе и Павлодарской области были отпущены на свободу по амнистии.
В начале февраля Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщал, что с момента ввода в действие закона об амнистии суды республики рассмотрели более 4,5 тысячи материалов. Всего по республике из мест лишения свободы освободились 310 осужденных. Больше всего из учреждений УИС Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Еще 363 человека, отбывавшие срок наказания без изоляции от общества и состоящие на пробационном контроле, также освободились по решению суда.
Закон РК "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК" был подписан Президентом РК 13 декабря 2016 года. Это уже восьмая амнистия с 1991 года.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.