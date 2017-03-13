Более тысячи казахстанцев выпустили на свободу по амнистии

С декабря 2016 года по февраль 2017 года под амнистию попали более 10 тысяч казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Согласно сведениям, предоставляемым Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК судебными органами, за периоды с 13 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года в отношении 10 761 лица судами удовлетворены представления об освобождении от наказания или смягчении наказания вследствие издания акта об амнистии", - сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.



Из этого количества 1168 человек вышли на свободу: в отношении 792 казахстанцев прекращены досудебные расследования, а 376 осужденных освобождены от уголовной ответственности по приговорам судов.



Больше всего уголовных дел прекращены на стадии досудебного расследования по статье 286 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта" - 166, восемь осужденных отпущены на свободу по приговору суда.



По статье 188 УК РК "Кража" на свободу вышли 124 осужденных, в отношении 36 подозреваемых прекращены уголовные дела.



По два осужденных за убийство, совершенное при превышении необходимой самообороны, и причинение смерти по неосторожности освобождены судом.



В отношении 34 мам и пап, которые не платили алименты, прекращены уголовные дела, и один осужденный вышел на свободу.



31 мошенник освобожден из колонии, а 33 подозреваемых по этой статье избежали уголовной ответственности.



Уголовные дела прекращены в отношении 20 подозреваемых в угоне автомобиля и восемь осужденных отпущены на свободу.



Шесть хулиганов освобождены из мест заключения, а в отношении 11 подозреваемых прекращены уголовные дела.



Ранее сообщалось, что в отношении восьми лиц, подозреваемых по коррупционным статьям, прекращено уголовное дело. Также 18 осужденных освобождены по амнистии. Два осужденных за изнасилование из Актобе и Павлодарской области были отпущены на свободу по амнистии.



В начале февраля Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК сообщал, что с момента ввода в действие закона об амнистии суды республики рассмотрели более 4,5 тысячи материалов. Всего по республике из мест лишения свободы освободились 310 осужденных. Больше всего из учреждений УИС Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Еще 363 человека, отбывавшие срок наказания без изоляции от общества и состоящие на пробационном контроле, также освободились по решению суда.



Закон РК "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК" был подписан Президентом РК 13 декабря 2016 года. Это уже восьмая амнистия с 1991 года.