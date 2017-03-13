Алматинка с "купленными" правами сдала экзамен со второго раза - ДВД

В ДВД Алматинской области прокомментировали инцидент с "купленными" правами, которыми на своей страничке в Instagram похвасталась 20-летняя девушка, сообщает корреспондент Tengrinews.kz."По указанному факту, действительно, начата служебная проверка. Уже установлено, что девушка, проживающая в Талгарском районе, прошла двухгодичный курс обучения на водителя с 2013 по 2015 год. Необходимый тест как кандидат она прошла после дополнительной подготовки лишь со второй попытки. Проверка сейчас продолжается, в ходе нее изучаются все обстоятельства", - отметили в пресс-службе ДВД.Напомним, фотографию в социальной сети Айгерим выложила с надписью "Купили мне права, урааа папочка спасибо". Позже отец рассказал, что девушка получила права в Алматинской области и сама сдавала экзамен. С его слов, якобы официальную госпошлину в размере 1,25 МРП (2 836 тенге) за права она восприняла как покупку.Между тем в Комитете административной полиции МВД РК сообщили, что девушка прошла двухгодичное обучение при автошколе. Она обучалась в 2013-2015 годах и изучала всю необходимую программу, которая нужна для сдачи экзамена.