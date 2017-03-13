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Алматинка с "купленными" правами сдала экзамен со второго раза - ДВД

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Алматинка с "купленными" правами сдала экзамен со второго раза - ДВД
Фото с сайта obzor.press
В ДВД Алматинской области прокомментировали инцидент с "купленными" правами, которыми на своей страничке в Instagram похвасталась 20-летняя девушка, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

"По указанному факту, действительно, начата служебная проверка. Уже установлено, что девушка, проживающая в Талгарском районе, прошла двухгодичный курс обучения на водителя с 2013 по 2015 год. Необходимый тест как кандидат она прошла после дополнительной подготовки лишь со второй попытки. Проверка сейчас продолжается, в ходе нее изучаются все обстоятельства", - отметили в пресс-службе ДВД.

Алматинка с "купленными" правами сдала экзамен со второго раза - ДВД


Напомним, фотографию в социальной сети Айгерим выложила с надписью "Купили мне права, урааа папочка спасибо". Позже отец рассказал, что девушка получила права в Алматинской области и сама сдавала экзамен. С его слов, якобы официальную госпошлину в размере 1,25 МРП (2 836 тенге) за права она восприняла как покупку.

Между тем в Комитете административной полиции МВД РК сообщили, что девушка прошла двухгодичное обучение при автошколе. Она обучалась в 2013-2015 годах и изучала всю необходимую программу, которая нужна для сдачи экзамена.

Алматинка с "купленными" правами сдала экзамен со второго раза - ДВД
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 17:46
Цитата: Aktauskaya pravda
Мля, нашим сотрудникам МВД или УСБ, больше делать нечего кроме того как смотреть Инстаграмм, завтра напишу подарили номера 777 LLL / 12, ничего никому не платил, спасибо батя. Они начнут проверку ЦОНа и Налоговой

не путай палец с трамвайной ручкой - номера законно может купить и подарить, на получение номера учиться и сдавать экзамены не нужно в отличии от прав

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Dj_Snow
 trump (Посетители) Сегодня, 17:03
Уже установлено, что девушка, проживающая в Талгарском районе, прошла двухгодичный курс обучения на водителя с 2013 по 2015 год. Необходимый тест как кандидат она прошла после дополнительной подготовки лишь со второй попытки.

Фиктивное обучение и сдача экзаменов. Всё за бабки решается.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolek
  • Ну Ну
  • Dj_Snow
  • kk13
 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 16:57
Мля, нашим сотрудникам МВД или УСБ, больше делать нечего кроме того как смотреть Инстаграмм, завтра напишу подарили номера 777 LLL / 12, ничего никому не платил, спасибо батя. Они начнут проверку ЦОНа и Налоговой crazy
 
 

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