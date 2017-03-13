Тайну улыбки Моны Лизы раскрыли окончательно

Фото: Andrea Ronchini / ZUMA Press / Globallookpress.com
Нейробиологи Фрайбургского университета раскрыли секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает портал Artnet.
Согласно докладу ученых, тайна кроется в том, что изображенная на полотне женщина выглядит счастливой и это единственная ее эмоция.
Во время исследования фокус-группа сравнила восемь черно-белых репродукций картины, на каждой из которых присутствовали небольшие изменения в выражении лица: оно казалось более грустным или более веселым. Выяснилось, что не менее 97 процентов участников опознали эмоцию с оригинального полотна как определенно счастливую.
«Мы были изумлены», — сказал соавтор научной работы Юрген Корнмайер. Он отметил, что никакой двусмысленности в плане сопоставления счастья и несчастья в чертах лица модели быть уже не может.
В феврале британский искусствовед Джонатан Джонс выдвинул теорию, что загадочная улыбка Моны Лизы вызвана тем, что женщина, изображенная на картине, была больна сифилисом.
Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», — «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина была написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.