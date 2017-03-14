Британский парламент одобрил билль о Brexit

Британский парламент одобрил законопроект о выходе страны из Евросоюза и наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить данную процедуру. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает ТАСС.
Вечером 13 марта (ночь на 14 марта мск) палата лордов решила повторно не вносить в правительственный законопроект ранее предложенные ею поправки — о статусе живущих в Соединенном Королевстве граждан ЕС и о согласовании итоговых условий Brexit с парламентом. В первом случае это было сделано 274 голосами против 135, во втором — 274 голосами против 118.
Решение было принято, поскольку вероятность того, что кабмин или депутаты изменят мнение и согласятся с предложениями лордов, ничтожно.
Теперь утвержденный обеими палатами парламента билль поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего приобретет статусе закона, и Тереза Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре.
Ранее в понедельник палата общин отменила обе поправки палаты лордов: первую 335 голосами против 287, вторую — 331 голосом против 286.
Также 13 марта Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра сообщил, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза будет начат в последнюю неделю марта.
11 марта в СМИ появилась информация о том, что Мэй запустит Brexit 14 марта, после одобрения соответствующего законопроекта обеими палатами парламента.
Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министр его сменила Тереза Мэй.
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