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Прозрачные кабинеты для допросов планируют внедрить по всему Казахстану до конца 2017 года

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Прозрачные кабинеты для допросов планируют внедрить по всему Казахстану до конца 2017 года
Фото с сайта Tengrinews.kz
Прозрачные кабинеты для допроса подозреваемых планируют внедрить по всему Казахстану до конца 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прозрачные кабинеты для допросов подозреваемых уже действуют на базе РУВД района "Алматы" в Астане и Целиноградского ОВД Акмолинской области. Помещения оснастили камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.

Совместный пилотный проект Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана, презентованный в РУВД района "Алматы" города Астаны, был проинспектирован главами ведомств Жакипом Асановым и Калмуханбетом Касымовым, помощником Президента - секретарем Совета Безопасности РК Владимиром Жумакановым, представителями Администрации Президента, Верховного суда, членами Парламента. Участники презентации проекта также провели рабочее совещание.

По словам начальника Департамента Генпрокуратуры Кусаина Игембаева, прозрачные кабинеты минимизируют возможность допущения пыток и фальсификации материалов сотрудниками правоохранительных органов.

"Надеемся внедрить прозрачные кабинеты по всему Казахстану до конца этого года", - отметил Кусаин Игембаев в ходе презентации пилотного проекта в Астане.

Также, как отметил представитель Генпрокуратуры, в рамках совместного пилотного проекта "Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан" правоохранители изменили функции дежурных прокуроров. Документооборот между органами внутренних дел и прокуратуры сокращается. Теперь в случаях, когда подозреваемый дает признательные показания и не оспаривает причиненный материальный ущерб, уголовное дело направляется в порядке ускоренного досудебного расследования за 10-15 суток.

"Институт дежурных прокуроров в управлениях внутренних дел существует давно, но сегодня мы изменили функционал. В каждом здании органов внутренних дел имеется кабинет, где дежурят прокуроры. Это есть и в других органах, которые находятся в областных центрах. Это Нацбюро, Служба экономических расследований. Если вы не согласны с каким-то решением, вы можете сразу пойти туда", - добавил Игембаев.

"Дежурный прокурор изучает дела сразу. Следователь может спуститься, отдать ему. Один прокурор теперь изучает и сразу же направляет дело в суд. Сейчас это занимает не трое суток, как раньше, а три часа. Судья рассматривает это дело максимум в течение десяти суток. Таким образом, за 10-15 суток совершенное преступление находит свое разрешение, а человек, совершивший нарушение, - судебное решение", - заключил он.

Кусаин Игембаев отметил, что жалобы на решения сотрудников полиции после внедрения кабинетов дежурных прокуроров снизились вдвое.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 шаман (Посетители) Сегодня, 09:08
прозрачные кабинеты минимизируют возможность допущения пыток и фальсификации материалов сотрудниками правоохранительных органов
ментам если надо будет они найдут место где можно "убедить" в виновности а под камеру будут уже писать признанку под вежливое общение

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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